中山美穗猝逝 「情書」柏原崇神隱多年首發聲悼念

中山美穗突然身亡，令許多粉絲不捨。圖／摘自IG

日本 資深女星中山美穗 6日驚傳在家中猝逝，噩耗衝擊全日本，她主演經典愛情電影「情書」享譽國際，曾與她合作電影的柏原崇雖已轉戰幕後多年，如今仍稱無法接受現實，「只能像不停呼喊的博子一樣，懷著祈禱的心情，期盼著」，更表示當年就是因為想見中山美穗，他才會去挑戰試鏡「情書」。

47歲柏原崇在社群媒體 發文，提到自己第一次接觸的音樂，就是中山美穗在1988年演唱的「You're My Only Shinin' Star」，但因為想見中山美穗，所以他勇敢挑戰了「情書」的試鏡，總算如願以償。柏原崇回憶自己第一次見到中山美穗時，「被她那耀眼的光芒所震撼，啞口無言，甚麼都說不出來的情景，至今難以忘懷」，如今聽聞中山美穗噩耗，柏原崇希望她能安息。