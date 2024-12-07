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全猜錯…周杰倫第3場大巨蛋來賓是她「沒有遺憾了」

記者梅衍儂／即時報導
江蕙（右）擔任周杰倫第一場和第三場大巨蛋演唱會嘉賓，。圖／杰威爾提供
江蕙（右）擔任周杰倫第一場和第三場大巨蛋演唱會嘉賓，。圖／杰威爾提供

藝人周杰倫7日台北大巨蛋演唱會來到第3場，事前外界都在猜嘉賓是誰，從五月天、林俊傑、張惠妹都是熱門人選，結果周董真的讓人猜不透，竟來個回馬槍，邀來首日嘉賓江蕙，前副總統蕭萬長也在場聆聽。

蕭萬長和其夫人說認識周杰倫是從歌曲「菊花台」，笑說有次在飛機上看到，才知道他在唱什麼；而2人除了是周董的歌迷，也很愛江蕙，周杰倫惋惜表示江蕙是首場嘉賓，他們錯過了，蕭夫人當場嗆：「怎麼沒有第一場就請我來，那她應該不會來了吧！」還用激將法：「你請不到吧！你們不是姐弟嗎？」說今天沒看到江蕙有「小小的遺憾」。

周杰倫急忙說：「解釋一下，二姐演唱會幾乎都會在，有時候在後台跟小朋友玩，沒有什麼事是周杰倫做不到的，從這邊到後台一共5步！」隨後派人到後台尋江蕙。

大約20分鐘後，江蕙一身黑色休閒服上台，似乎真的是被臨時cue上台的模樣，她有些緊張說：「我真的不知道發生什麼事，本來在跟小朋友玩，突然有人說趕快化妝。」

周董吐槽說這麼短的時間她妝化得很精緻，江蕙笑說因為常常被周杰倫整，很怕隨時被cue上台，所以第一天演唱會穿得稍微正式。相比之下今天略休閒。

周杰倫則說，蕭夫人說如果江蕙沒有出現就會變成遺憾，直呼：「我的演唱會不能有遺憾！」隨後再度帶來首日和江蕙合唱的「菊花台」和「煙花易冷」，也讓今天的觀眾直呼賺到。

周杰倫的魅力老少通殺。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫的魅力老少通殺。圖／杰威爾音樂提供

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