陳妍希遭逢喪父之痛。(圖/摘自微博)

陳妍希和陳曉婚變與否始終未獲證實,但她今突然Po出牽手照,以及多張跟父親合照,寫下:「Daddy, I will always love you. 就算有一天我到了天上,我還是會一直愛您。」經紀人也證實:「謝謝關心,請給妍希和家人空間。」