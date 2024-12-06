搭檔趙露思「醜上熱搜」… 劉宇寧直播「吐金句」 網讚：人間清醒

劉宇寧「人間清醒」的態度受到網友稱讚。(取材自微博)

網紅歌手出身的劉宇寧，近日和趙露思 搭檔演出「珠簾玉幕」吸粉不少。其實，並非科班出身的他，自出道以來就遭受不少嘲笑，如今憑藉個人實力當上男一，一路走來十分不容易。近日，他在直播演唱會上拋出「金句」，「不管是演員還是歌手，聽眾和觀眾就是上帝，只要大家開心就好！要有服務意識，別太拿自己當回事兒」，此話一出，引發網友議論。

在直播過程中，劉宇寧分享了一路走來的心路歷程，他提到，從主播到歌手再到演員，每一步都走得很不容易，但每一步都充滿了感恩，他說，「我一直很清楚我是誰、我在哪裡、我幾斤幾兩。我要什麼、我要幹什麼，我心裡都有數。無論未來我能到哪兒，我都不會忘了來時的路，和一直以來對自己的認知」。

這番話感動了不少網友，有人大讚，「寧哥真是人間清醒」、「他從不把自己當做高高在上的大明星，雖然他早已經是個大明星」、「不忘初心真的很重要」。還有網友調侃道，「寧哥，你這是在提醒我們，你隨時準備給我們端茶送水嗎？」

其實，劉宇寧曾多次在受訪時強調自己的清醒與自知，他說，「位置不是自己給的，是大家給的。如果我覺得自己挺了不起，位置挺高了，那不是瘋了嗎？」

據悉，劉宇寧走紅後，曾被爆出離過婚的消息，當時他並沒有逃避，而是在第一時間出面澄清，且為自己藝人身分造成前妻生活上的影響道歉，真誠態度獲得好評。

此外，非科班出身的劉宇寧在當上男一後，不只一次遭到網友吐槽顏值，「被他醜到出戲」、「醜男還是別碰古偶」，但他還是不斷在演技上精進，用實力說話。