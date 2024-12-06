虞書欣怎麼了？ 深夜突PO「哭泣表情」 網傳被新劇導演霸凌 …

虞書欣進組拍攝現代劇「雙軌」，卻與導演不和消息。(取材自微博)

憑藉「蒼蘭訣」暴紅的大陸女星虞書欣 ，堪稱95後人氣小花，她最近搭檔丁禹兮 主演的古裝劇「永夜星河」創下不錯成績。近日，她進組拍攝現代劇「雙軌」，但才開拍不久，就爆出虞書欣與導演趙曉磊不和，甚至一度停拍，並請來台灣導演于中中救火，虞書欣更是在深夜PO出兩個「哭泣」表情，引發網友熱議「她怎麼了」，火速登上熱搜。

虞書欣在個人社交平台上先是發布兩個「哭泣」表情，隨後發文，「成長的道路上一定會遇到一些委屈和困難，為了愛我的你們，我也會加油的！大家不要擔心了 」，字裡行間疑似受到了委屈。

虞書欣工作人員隨後回應，「成長路上難免挫折，機長時刻守護中，請大家不要擔心～寶寶（虞書欣）也已經睡啦，太陽升起又是嶄新一天！」

據悉，虞書欣新劇「雙軌」的男主角是「少年白馬醉春風」的何與，但該劇開拍不久後，就曾傳出停拍消息，有人透露是因為投資 方出現問題，資金斷裂，還有人說是因為導演拍攝進度過慢，導致劇組班底大換血，將會有全新的製作團隊取代。更有一說是，導演趙曉磊霸凌女主角虞書欣。

有消息指出，「雙軌」劇組中，女主角虞書欣話語權很大，動不動就要求改劇本，使得趙曉磊忍無可忍，所以才傳出霸凌虞書欣的傳聞。

不過，網上另有消息傳出，虞書欣委屈是因為劇組對於她的髮型非常敷衍，加上劇組並未與拍攝地點附近店家簽保密協定，導致店家瘋狂上網宣傳，令拍攝地擠爆人群，嚴重影響進度。

對此，「雙軌」劇組發聲明，稱近期網上盛傳的「欺凌演員」、「劇組人員不和睦」等相關信息，均為謠言。

也有知情人士透露，于中中其實是趙曉磊好友，特地情商對方來幫忙，更有網友拍到虞書欣與趙曉磊站在一起有說有笑的照片，似乎並無不和，但相關傳聞仍不斷發酵。