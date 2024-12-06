馬景濤這幾天做夢都是瓊瑤 親解「咆哮帝」心路歷程

馬景濤有「咆哮帝」稱號。圖／摘自微博

62歲馬景濤是瓊瑤 劇男主角經典代表，得知瓊瑤死訊他極度震驚，時隔2天，依舊難以接受，專訪時數度哽咽說不出話，透露這幾天半夢半醒都是瓊瑤身影。難得聊起當年陷在「轉型」迷思，曾婉拒瓊瑤3次才接演「雪珂」，也親解「咆哮帝」心路歷程。

馬景濤從1990年開始，一路拍了瓊瑤的「六個夢-雪珂」、「青青河邊草」、「梅花烙」和「水雲間」。就這麼巧，4日他正在杭州重現「水雲間」，還原「梅若鴻」一角，已拍了1天，「我當時還很愉悅，告訴大家，今天帶大家重回1993年水雲間的美好」，緊接著要去知名餐館「樓外樓」，「那是瓊瑤姐和平伯伯當年來探班，第一次帶我去吃飯的地方」。

拍著拍著，助理拿了手機新聞給他，上頭報導瓊瑤輕生離世消息，馬景濤當場傻了：「我都不知道寫的什麼！」轉頭便取消所有拍攝工作，宣布前面拍的全都不用了，接著從杭州回到上海，連夜以3張手寫信緬懷這位影響他甚深的前輩。

瓊瑤的離開，馬景濤覺得心疼，其實之前看到她錄「當雪花飄落」影片，就很想衝去擁抱她，告訴她：「我愛妳、我愛妳、我愛妳！」目前人在北京工作室的他，早上起來，也上了一柱香，遙祭天上的瓊瑤和平鑫濤。

馬景濤並非瓊瑤劇起家，他先演的是另一位知名製作人楊佩佩的「春去春又回」，還入圍 金鐘獎男演員獎，而瓊瑤正是看了他演的渣男「長貴」，想邀他在「雪珂」演劉雪華不愛的反派羅志剛。當時瓊瑤獨子陳中維約馬景濤在華視附近的茶藝館碰面，給了一半的劇本，小馬哥即便從初中就迷瓊瑤的「一簾幽夢」、「我是一片雲」，憧憬能成為秦漢、林青霞那樣的主角，但他太想轉型，咬牙謝絕了。

但瓊瑤和平鑫濤堅持非馬景濤不用，陳中維再努力2次，馬景濤私下把劇本一頁頁傳真給一位金馬獎最佳藝術指導好友看，結果挨罵：「你這笨蛋！這麼棒的劇本竟然不接！」馬景濤當時就像被淋了一頭冰水，靜下心重讀劇本，告訴陳中維：「我確定要演了。」果然瓊瑤慧眼讓他第2度入圍金鐘獎。

「雪珂」裡，馬景濤在洞房花燭夜，被新娘劉雪華淚眼汪汪告知身心靈都屬於另個男人張佩華，他怒髮衝冠大暴走，不停激烈換氣又吼又叫，後來還把劉雪華摔到牆上，見她昏倒再憐愛欲吻，已有咆哮帝雛形。

馬景濤並不反感被喊「咆哮帝」，但也覺得外界並不了解他從瓊瑤劇得到了多少。早年採單機拍攝，一種情緒要各角度拍了又拍，他全情投入，收工後回到下榻酒店，「人空空的，就坐在房間，啥也不想，只聽得到自己心跳聲，很久很久才能緩過來，又要面對第2天無法預知的表演」。

之所以能夠堅持下去，他分享秘訣：「你要堅定不移的相信，所有的故事都是真的，不是虛構，當你透不過氣來的時候，自然就有出口，所以每天都帶著飽滿的激情，去接觸人物最脆弱、最柔弱的部分。」