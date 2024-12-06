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主持人開黃腔周杰倫重提「第一次」林書豪歌聲嚇傻全場

記者梅衍儂／即時報導
林書豪現身周杰倫演唱會。圖／讀者提供
林書豪現身周杰倫演唱會。圖／讀者提供

周杰倫今（6）日開唱第2天心情相當好，對歌迷表示今天就當作是跨年，意即要狂唱無極限，台下嗨翻，他又說：「不要開心這麼快，我要看你們夠不夠嗨！」今天的介紹觀賞嘉賓橋段，跟昨日一樣由阿Ken充當主持人，阿Ken誇周杰倫：「他征服了小巨蛋、現在有大巨蛋，他有大小兩顆蛋！」大開黃腔，周杰倫連忙說：「不要亂講話！」也叫阿Ken降低音量：「你講話可不可以不要用喊的，我耳機會爆掉。」台下笑翻。

阿Ken一一介紹瘦子、孫燕姿、林書豪等來賓，帶老婆一起來的瘦子還放閃說：「我今天來談戀愛。」孫燕姿和周杰倫同期出道，2013年就當過周杰倫的嘉賓，當時周董笑說2人同年入圍金曲新人獎，孫燕姿勝出，他的「第一次」被她奪走。今天周杰倫再提舊哏，笑說：「我們算是同期出道的 然後新人獎就被她拿走了，這件事情20幾年了…」孫燕姿笑說：「你每次都會提醒我，我拿走你的…」周杰倫笑問：「你那獎座還要嗎？不要我就…」孫燕姿連忙打斷：「我要好不好！」

隨後周杰倫又請林書豪唱歌，林本來推辭，又立刻戴上耳機蓄勢待發，周杰倫虧他：「你要確定喔！你知道自己唱歌是怎樣。」當場播放偷偷準備的林書豪私下唱歌的影片，五音不全的嗓音讓林書豪羞紅了臉，不過林書豪還是鼓起勇氣當場在大巨蛋唱「晴天」，一唱完，周杰倫說：「你還是打籃球好了。」

周杰倫還不放過林書豪，說：「真正的前輩就在你旁邊。」一看，竟是動力火車，周董問他們剛剛覺得林書豪唱得怎麼樣，尤秋興面有難色說：「喔，很難說。」周杰倫說：「可以示範一下什麼叫唱歌嗎？」邀請動力火車上台合唱，全場嗨翻。

周杰倫和動力火車驚喜合唱「黑色幽默」，讓3.8萬名觀眾開心不已。圖／杰威爾音樂提...
周杰倫和動力火車驚喜合唱「黑色幽默」，讓3.8萬名觀眾開心不已。圖／杰威爾音樂提供
孫燕姿今來看周杰倫演唱會。圖／讀者提供
孫燕姿今來看周杰倫演唱會。圖／讀者提供

周杰倫 林書豪 入圍

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