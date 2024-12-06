還沒出道就送暖 周杰倫曝動力火車：唱到起雞皮疙瘩

周杰倫唱了許多老歌迷最愛的曲目。圖／杰威爾音樂提供

周杰倫 6日和動力火車驚喜合唱「黑色幽默」，讓3.8萬名觀眾開心不已，周杰倫曾為動力火車寫「重傷的汗水」，先前尤秋興表示對大巨蛋開唱很有興趣，但不會爭第一個開唱，今可說是提前圓夢。

周杰倫出道前，和方文山寫了一些歌到處兜售，其中「重傷的汗水」被動力火車看上。今周杰倫見到2人相當興奮，當場唱了一句動力火車的「不甘心不放手」，隨後問他們要合唱哪一首歌，顏志琳說「黑色幽默」、「告白氣球 」、「擱淺」都會，周杰倫說：「先來個『黑色幽默』。」

動力火車戴上耳機、拿起麥克風，穿越重重人群，邊唱邊走上台，全場尖叫，周杰倫開心得當場又清場了一句「忠孝東路走九遍」，尤秋興笑說：「其實杰倫幫我們寫過幾首歌曲，還有一首歌叫『不會哭的人』，另外一首歌是『蝸牛』，當時跟很多歌手大合唱。」

周杰倫說：「真的是會起雞皮疙瘩，唱自己歌都沒這麼感動，會掉入漩渦。」他回憶：「當時方文山騎著摩托車，到處推薦歌，看誰要用我們的歌，動力火車就用了我們的歌，賺了一點錢，就請他吃個便當。」