中山美穗經紀公司：勿過度採訪報導 死因待司法解剖確認

日本知名演員、歌手中山美穗今（6日）上午被發現於東京澀谷區家中去世。圖為電影劇照。路透

日本 知名演員、歌手中山美穗 今（6日）上午被發現於東京澀谷區家中去世，消息已在其官方網站正式公布。有關死因等詳情表示「正在確認中」。

中山美穗所屬經紀公司BIG APPLE的官方聲明全文如下，「致各位相關人士及粉絲：今日（12月6日），我們發現本公司所屬藝人中山美穗在家中去世。對於一向關照我們的各位相關人士以及支持中山美穗的粉絲們，我們突然需要告知如此令人痛心的消息，感到非常遺憾與不安。這一突如其來的事件讓我們深感震驚與悲痛，至今仍然無法平復心情。關於死因等詳情，目前仍在確認之中。我們懇請各位媒體朋友顧及其家人及親屬的感受，避免過度的採訪與報導，敬請理解並配合。」

日本電視台報導，調查相關人士透露，6日中午，中山美穗住所有人報案，經紀公司的相關人員通報，「（她）在浴缸中身亡」。警視廳調查後發現，中山美穗倒臥於注滿水的浴缸內，當場確認死亡。調查人員說，房間有鎖上門，警方認為沒有他殺的可能。

此外，由於現場未發現她在浴室內跌倒的跡象，警視廳推測可能是病故。為進一步確認死因，警方計畫司法解剖來釐清。