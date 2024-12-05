我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情湯普森

洛杉磯華埠一男持裝滿子彈AK47步槍漫步 目擊者急報警

再獲頒博士學位 梁朝偉透露新片計畫… 「不會有劉嘉玲」引熱議

娛樂新聞組／即時報導
梁朝偉再獲頒博士學位，妻子劉嘉玲開心合影。（中通社）
梁朝偉再獲頒博士學位，妻子劉嘉玲開心合影。（中通社）

香港資深藝人梁朝偉、洪金寶以及導演許鞍華等人，日前一同獲頒香港演藝學院榮譽博士，以表揚他們在演藝巨大貢獻。梁朝偉在受訪時以「好似發成績表」形容一個月兩度獲獎心情，而他亦透露下一步的計畫是擔任電影監製，但新片「不會邀妻子劉嘉玲參演」。

梁朝偉上個月才獲香港科技大學頒授人文學榮譽博士，時隔不到一個月，再獲演藝學院頒授榮譽博士。

梁朝偉獲獎後，與許鞍華由舞台返回觀眾席時，心情十分愉悅，並說打算跟家人聚餐慶祝。對於有學校邀請他出席分享會，他全部婉拒，並稱，「因為我只會演戲，不懂教書或教人，但樂意分享個人經驗。自己也沒想過重返校園，因為每次拍電影都像讀書，事前做功課，幾乎沒停過。」

談到下一部計畫，梁朝偉表示，將擔任電影監製，還進一步透露，目前新片正在籌備中，屆時自己也會擔綱演出，但劇本尚未完全寫好，預計明年冬天可以開工。

至於新片是否跟日本導演是枝裕和合作？梁朝偉稱那是另一部電影，但一樣都在籌備中，看哪一部先準備好就拍哪一部，「會是動作劇情片和有少少父女情，希望在日本或南韓取景，待決定地方拍攝後才開始選角」，至於被問到會不會邀請妻子劉嘉玲演出？梁朝偉給出否定答案，「因為她不會日文」。

提到近期熱映的港片「破·地獄」，梁朝偉表示自己已經看了，「很好看，開心近期港產片票房好，愈來愈多人關注，有的票房甚至好過西片，希望成績可以延續下去。」

梁朝偉 香港 日本

上一則

韓女神整形成范冰冰怕被罵 介紹百人上診所整成一個樣

下一則

終於等到「魔戒」最新作 金獎大導彩蛋藏22年

延伸閱讀

憶劉家昌電影「變魔術」

憶劉家昌電影「變魔術」
梁朝偉合影黃仁勳 劉嘉玲鼓掌高喊「恭喜梁博士」

梁朝偉合影黃仁勳 劉嘉玲鼓掌高喊「恭喜梁博士」
Nvidia黃仁勳同框梁朝偉 獲香港科大榮譽博士 稱AI重設世界

Nvidia黃仁勳同框梁朝偉 獲香港科大榮譽博士 稱AI重設世界
梁朝偉獲頒香港科技大學榮譽博士 談成為優秀演員2祕訣

梁朝偉獲頒香港科技大學榮譽博士 談成為優秀演員2祕訣

熱門新聞

瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。（取材自臉書）

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

2024-12-04 02:04
王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

2024-11-29 19:41
趙露思(右)曾和鄭業成搭檔演出古裝劇「三千鴉殺」。(取材自微博)

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

2024-12-03 21:31
羅晉和唐嫣結婚已經6年了。(取材自微博)

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

2024-12-02 06:00
天后泰勒絲榮登「21世紀最偉大流行樂歌手」亞軍。(路透資料照片)

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

2024-11-29 01:29
馮紹峰主演的新電影票房翻車。(取材自微博)

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

2024-12-01 20:35

超人氣

更多 >
12星座2025年運勢排行 雙子開拓新視野、他家庭事業兩得意

12星座2025年運勢排行 雙子開拓新視野、他家庭事業兩得意
殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅
北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除

北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除
聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安

聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安
無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力

無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力