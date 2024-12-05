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周杰倫首登大巨蛋 逼出退隱4年費玉清 各巨星送花籃

記者梅衍儂／即時報導
周杰倫確定成為大巨蛋第一位舉辦專場演唱會的歌手。圖／杰威爾提供
周杰倫確定成為大巨蛋第一位舉辦專場演唱會的歌手。圖／杰威爾提供

天王周杰倫5日起一連4天在大巨蛋開唱，人緣超好的他收到超多花籃，其中最引人注目的是退隱4年的費玉清（小哥）送上的大巨蛋模型，採取3D列印裝置藝術，上頭還有一支麥克風，小哥昨派人在近午夜12時送到，相當有心。

費玉清和周杰倫合唱的「千里之外」蔚成經典，小哥也在2007年的「周杰倫世界巡迴演唱會」擔任嘉賓，如今他封麥退隱，也不忘在周杰倫首登大巨蛋之際獻上祝福，費玉清送的大巨蛋模型以700：1打造，材質為玻璃纖維，耗時2個多月，上頭有周杰倫專屬的麥克風，意謂周杰倫「開麥大巨蛋成功」，麥克風也是3D列印打造，再加上手工貼鑽，小哥的賀卡則寫著「超燃炸蛋」，為周杰倫加油打氣。

早在周杰倫一宣布將於台北大巨蛋開唱時，費玉清就開始發想賀禮，造價不斐，不過小哥經紀人不透露價錢，僅說：「2人的交情不是用金錢衡量的，小哥衷心為杰倫喝采！」這項裝置藝術放在歌迷進場路線的正中央，吸引大批歌迷駐足拍。

許多藝人前輩及朋友包括張學友、劉德華、張清芳、哈林、張惠妹、五月天、JJ林俊傑、蕭敬騰、小S都送來祝賀花籃，看得出周杰倫的好人緣。

小S送上的花籃。記者梅衍儂／攝影
小S送上的花籃。記者梅衍儂／攝影
劉德華送上的花籃。記者梅衍儂／攝影
劉德華送上的花籃。記者梅衍儂／攝影
費玉清送上的裝置藝術相當精美。記者梅衍儂／攝影
費玉清送上的裝置藝術相當精美。記者梅衍儂／攝影
蕭敬騰送上的花籃。記者梅衍儂／攝影
蕭敬騰送上的花籃。記者梅衍儂／攝影
張學友送上的花籃。記者梅衍儂／攝影
張學友送上的花籃。記者梅衍儂／攝影

周杰倫 3D列印 蕭敬騰

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