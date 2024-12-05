直擊／周杰倫創大巨蛋歷史 「回家唱歌的感覺真的很棒」

周杰倫成為台北大巨蛋第一位舉辦專場演唱會的歌手。圖／杰威爾提供

成為台北大巨蛋首位開個人演唱會的歌手，周杰倫 再度寫下歷史新頁，既是第一，大巨蛋版的「嘉年華」也得重新塑形，除了是周董所有演唱會中有史以來最寬的舞台，另一之最則是特效，周董獨厚家鄉粉絲，寵愛無極限。

今（5）日首場約於台灣時間晚7時38分開始，周杰倫以一身勁裝，從直徑12公尺的巨型LED球中現身，嗨唱「黃金甲」一曲氣勢十足，引爆全場近3.8萬名歌迷的尖叫聲，隨後「本草綱目」、「說好不哭」、「我落淚 情緒零碎」連續曲目震翻全場，表情有點緊張的周董，聽見現場炸翻的尖叫聲後，明顯放鬆許多。

演唱「青花瓷」時，他終於開口向歌迷打招呼：「你們好嗎？回家唱歌的感覺真的很棒啊！」像是要跟粉絲證明自己回來了，他嗨喊：「我站在這裡，你們的聲音，說謝謝你，謝謝！」

為將「嘉年華」完整搬進大巨蛋，主辦單位做了不少調整，舞台左右兩側加強延伸至132公尺，使台北場舞台成為此系列巡演5年來最寬，配上5片1000吋巨大螢幕，豐盈視覺；從大巨蛋屋頂垂吊的直徑3公尺銀色鏡球，隨歌曲氛圍投射奪目光彩，令人目不暇給。

作為往後大巨蛋演唱會的範本，周杰倫極為重視此次演出，工作人員上月23日起進場搭台，至演出結束後再拆卸舞台，共租用大巨蛋20天，工程十分浩大，這場升級的「嘉年華」堪稱放大版的視聽饗宴，總成本超過2.5億，4場共吸引15.2萬人，吸金6.6億。