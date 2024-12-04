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86歲瓊瑤辭世「我翩然去了」一生出版60餘部小說

記者林昭彰、李隆揆、陳慧貞／連線即時報導
2017年瓊瑤出席她的新書「雪花飄落之前：我生命中最後的一課」發表會，揮手向出席者致意。前天她在臉書以「當雪花飄落」為題翩然道別世界，同時叮嚀「年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命。」(本報系資料照)
2017年瓊瑤出席她的新書「雪花飄落之前：我生命中最後的一課」發表會，揮手向出席者致意。前天她在臉書以「當雪花飄落」為題翩然道別世界，同時叮嚀「年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命。」(本報系資料照)

86歲作家瓊瑤4日在住家被發現死亡，留有遺書，檢警排除外力介入。秘書在臉書張貼她的遺書，她說已翩然離去，擺脫讓她痛苦的軀殼；她不想變成插管維生的臥床老人，最放不下家人和朋友，希望大家不要為她的死亡悲哀，祝福大家「活得瀟瀟灑灑」。

瓊瑤是華人圈著名的言情小說作家，著作被改編成無數影劇作品，在兩岸擁有龐大書迷與影迷，在亞洲其他國家也有眾多翻譯本流傳。瓊瑤傳出死訊，迅速登上兩岸與華人圈社群討論的焦點。

本名陳喆的瓊瑤，近年住在新北市淡水區。據了解，瓊瑤沒有重大慢性病，63歲兒子住同樓層隔壁戶，前天她與家人吃晚餐時，已當面告知兒媳：「明天中午到家裡看一下！」

昨天下午一時許，她的兒媳前往探視，發現她躺臥房間，撥打119報案，稍後家屬在房間書桌看見她的遺書。

消防救護人員到場，確認瓊瑤已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫；警方檢視遺體無外傷，現場無打鬥或侵入跡象，排除外力介入，報檢察官相驗後，家屬對死因無意見，檢方認定無他殺嫌疑。

生於1938年的瓊瑤，1949年隨家人遷至台灣，9歲發表第一篇小說「可憐的小青」，1963年以半自傳愛情小說「窗外」一舉成名。

瓊瑤創作生涯橫跨半世紀，出版60餘部小說，代表作如「我是一片雲」和「幾度夕陽紅」均被改編為膾炙人口的影視作品，她與夫婿、皇冠文化集團創辦人平鑫濤所創造「文學影視一條龍」模式，造星無數，她製作的電視劇如「還珠格格」，更成為跨世代的經典。

瓊瑤近年躍上媒體版面，則多與平鑫濤和前妻所生的平家子女、針對當時臥病在床的平鑫濤是否插入鼻胃管起爭執有關。平鑫濤晚年因血管性認知障礙症中風，臥病3年後於2019年離世。

事後，瓊瑤提及在丈夫失去意識前就希望「不急救、不插管、不進加護病房」，但與平鑫濤子女在此問題上出現分歧。最終她選擇妥協，出書「雪花飄落之前」提善終權，希望能有尊嚴面對生命終點，同時也表明自己，若面臨重病，不接受大手術及各類維生裝置，如鼻胃管、呼吸管等，並拒絕進加護病房及急救措施。

瓊瑤 華人 中風

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