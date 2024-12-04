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「瓊瑤經濟」賺了上億美元 捧紅林青霞等近百名明星

記者林宸誼／即時報導
知名作家瓊瑤4日下午被發現在家輕生。第一財經日報估計，「瓊瑤經濟」賺了上億美元，捧紅林青霞、林心如等近百名明星圖／取自瓊瑤臉書
知名作家瓊瑤4日下午被發現在家輕生。第一財經日報估計，「瓊瑤經濟」賺了上億美元，捧紅林青霞、林心如等近百名明星圖／取自瓊瑤臉書

知名作家瓊瑤4日下午1時22分傳出逝世，享壽86歲。瓊瑤與平鑫濤這對夫婦所創造的「瓊瑤經濟」共賺取了約上億美元，捧紅了林青霞、林心如等近百名紅星。

第一財經日報報導，「瓊瑤經濟」的背後是她的家族企業，平鑫濤為經紀人、出版人，經營皇冠出版集團（皇冠文化集團前身），瓊瑤所有作品均由該公司出品。皇冠文化集團旗下的皇冠文化出版有限公司的出版路線以文學類為主，是臺灣最重要、最具規模的文學書出版社。旗下擁有眾多知名作家，包括張愛玲、三毛、張小嫻等。

瓊瑤著有60多部言情小說，大量作品都被改編成電視劇。包括《庭院深深》《六個夢》系列、《梅花三弄》系列、以及《還珠格格》系列。

其中，《還珠格格》第一、二部不僅在中國市場受歡迎，也在日韓有不錯的收視率。由湖南衛視和瓊瑤再次聯手合拍的《新還珠格格》於2011年上映。

除了丈夫平鑫濤創辦的皇冠出版集團，目前瓊瑤旗下有三家影視公司：可人公司、怡人公司和仲傑公司。可人公司屬於瓊瑤，怡人公司和仲傑公司的總經理是瓊瑤的兒媳何秀瓊，負責影視拍攝投資和藝人經紀，兒子陳中維則負責製作。

公開信息顯示，怡人傳播有限公司成立於1985年10月，負責人為何琇瓊，資本總額新台幣1,000萬。商標信息顯示，該公司已註冊多枚「還珠格格」「瓊瑤」商標，國際分類涉及餐飲住宿、網站服務等。

先前，瓊瑤還在上海創辦了一家專注於戲劇、模特事業的企業仲傑文化交流，現已更名為創翊文化，為湖南衛視旗下子公司。

愛企查App顯示，創翊文化成立於2008年5月，法定代表人為李芳，註冊資本人民幣500萬元，經營範圍包括經營演出及經紀業務、禮儀服務、企業形象策劃等，由李芳、胡賽群共同持股，於2014年10月註銷，註銷原因為決議解散。

分支機搆信息顯示，該公司設立1家分支機搆，具體為創翊文化北京廣告分公司，已於2016年2月註銷，註銷原因為經營期限屆滿。

「瓊瑤經濟」造就的不僅是家族人員，也捧紅了不少明星。歸亞蕾21歲時主演了電影《煙雨濛濛》，在劇中出演依萍，憑藉這個角色獲獎並就此開啟了自己的演藝生涯。

林青霞在早年間出演了《窗外》《在水一方》等瓊瑤作品，並因《窗外》中女主角江雁容而大獲成功。此外，《還珠格格》的播出也使得飾演紫薇的林心如紅遍大江南北。

瓊瑤 林心如 投資

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