女強人瓊瑤一生甘願為愛臣服 私下性格剛烈

平鑫濤（右）開設皇冠出版社，瓊瑤是第一位員工。圖／摘自臉書

一代言情作家瓊瑤 輕生，主動將生命在86歲這年畫下休止符。她或許跟筆下男女主角一樣柔情萬千、詩情畫意，但私下性格剛烈，甚至不惜為了平鑫濤臥床後的鼻胃管，公開槓上平家子女。

瓊瑤生前與平鑫濤將皇冠出版社推上巔峰，捧紅二秦二林、甄珍、呂琇菱、陳德容、馬景濤、俞小凡，趙薇 、林心如 、蘇有朋造星無數，開設電影公司和戲劇製作公司，更是早年赴大陸拍攝電視連續劇的先鋒，風光數十年，即便皇冠王國已人事全非，瓊瑤連續劇仍舊經典，至今新聞標題只要有「瓊瑤劇」、「瓊女郎」等關鍵字眼，依舊是點閱保證。

從平鑫濤病倒到2019年5月23日過世，瓊瑤因「小三」黑歷史再度背負罵名，也被指拿走他的錢，可說萬箭穿心，但她挺直腰桿面對各種質疑，承認自己當年「不該一錯再錯」，趴上引擎蓋阻止平鑫濤衝下懸崖，也說「人人都知道，沒有我就沒有皇冠的事業，但我讓他（平鑫濤）擁有所有光芒，因為我愛他」，女強人再強勢，也願意為愛臣服。

2022年瓊瑤從她與平鑫濤的昔日愛巢「可園」搬遷到淡水紅樹林。其實平鑫濤過世後她便深居簡出，連臉書也很少發文。上月底突然緬懷亡夫，呼應配樂寫下「不如歸去」，多張照片中，除了兩人往日恩愛情懷，也首度曝光平鑫濤病榻上的模樣，讓人鼻酸。

有人心痛，當然免不了還是有人罵：「為什麼這麼殘酷把往生者的面容曝光？」如今回想，應該也是一片苦心。或許想讓世人知道，當人失去了對生命的掌控權，就是這麼不堪、如此痛苦，無論此人曾多麼叱吒風雲，一樣只能縮成一團，甚至失去意識，無助的癱在那裡，等待死神召喚。

瓊瑤的遺書當中，不免讓人懷疑她的身體狀況是否出現致命問題，「這是我最後的選擇，時間已到，生命不會更好，不拖累所愛，也超越病魔」、「我擺脫了逐漸讓我痛苦的軀殼」、「這是我的願望，死亡是每個人必經之路，也是最後一件大事。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事作主」。

多年前專訪瓊瑤，當時平鑫濤仍健在。聊熱愛的文學作品依舊熱血之外，她突然笑提：「鑫濤每次從榮總看病回家，都還會繞路買盆小花回來放我窗前，然後提醒我不要太晚睡。」語氣中掩不住的幸福和依賴。

她也曾公開平鑫濤2004年25周年寫給她的卡片，上頭寫著「年年、月月、分分、秒秒，因為有妳，生活如花般燦爛華麗。」

幾年後平鑫濤因為血管性失智症臥床，一代出版強人倒下，眼睜睜看著那個從年輕到老都呵護備至的愛人從衰敗走向死亡，任誰都難以承受。

瓊瑤過去說過，老夫老妻不該太相愛，不該相依為命，否則分開會格外痛苦。愛了平鑫濤一生，她曾經每天告訴自己：「又一天過去了，好好活下去！」因為平鑫濤也希望她能夠好好過日子。只是當她自己疑似也面臨病魔，也許正因為平鑫濤走向死亡留下可怕陰影，所以決定出手維護自己「最後的尊嚴」？