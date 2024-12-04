那些年 瓊瑤影視劇捧紅的女演員

林青霞在第一部電影「窗外」中飾演多愁善感的高中女孩。（國家電影資料館提供）

瓊瑤 著有60多部言情小說，大量作品都被改編成電影或電视劇，包括《庭院深深》《六个夢》系列、《梅花三弄》系列、以及《還珠格格》系列。眾多女演員因參演瓊瑤劇一夜成名，被稱為「瓊女郎」。

澎湃新聞報導，1970年代，瓊瑤的首部長篇小說《窗外》改編成同名電影，女主角林青霞一舉成名。17歲的林青霞飾演文采出眾的女主角江雁容。

瓊瑤的電影「窗外」記錄了17歲的林青霞青澀模樣。(取材自Ｘ平台)

1985年，瓊瑤進入影視劇製作業，推出電視劇「幾度夕陽紅」並大獲成功。劉雪華在27歲與瓊瑤合作，出演無私的悲情女主角李夢竹。

「幾度夕陽紅」是第一部由瓊瑤小說改編的電視劇，劉雪華（左）和秦漢出演。（取材自豆瓣電影）

1989年5月，瓊瑤回湖南衡陽祭祖，積極推動兩岸合作拍攝電視劇「六個夢」系列，並於隔年完成「婉君」「啞妻」「三朵花」。年僅8歲的金銘拍攝了人生中的第一部電視劇，在「婉君」中飾演童年婉君，備受觀眾喜愛。

金銘出演童年婉君後，成為知名童星。(取自微博)

陳德容，18歲出演瓊瑤作品「梅花三弄之梅花烙」，飾演楚楚可憐的落難格格白吟霜。

「梅花三弄之梅花烙」劇照，馬景濤與陳德容(右)。（取材自豆瓣電影）

蕭薔，28歲初次與瓊瑤合作，出演「一簾幽夢」，飾演高貴驕傲的富家千金汪綠萍。

「一簾幽夢」四位主演，左起：陳德容、劉德凱、蕭薔、林瑞陽。(本報系資料照)

1998年，瓊瑤創作並擔任出品人的電視劇「還珠格格」播出，第一部全國平均收視率超47%、最高62.8%，第二部全國平均收視率突破54%、最高65.95%，收視率創造中國電視劇有數據統計後的收視紀錄。22歲的趙薇 飾演古靈精怪的江湖女子小燕子，22歲的林心如 飾演美麗聰慧的民間格格夏紫薇，17歲的范冰冰飾演清純善良的丫鬟金鎖，三人也成為娛樂圈的一線明星。

趙薇出演「還珠格格」後，稱為家喻戶曉的明星。（取自IMDb） 林心如在「還珠格格」中演紫薇，成為經典。(取材自微博) 范冰冰(左)在「還珠格格」中扮演金鎖。（取自IMDb）

23歲的蔣勤勤，則是在瓊瑤創作的「蒼天有淚」中飾演溫婉柔弱的大小姐蕭雨鳳，打開知名度。