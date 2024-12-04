我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 兇嫌騎自行車逃走

非Prime會員購物更便宜？網友炸鍋掀退訂

那些年 瓊瑤影視劇捧紅的女演員

世界新聞網╱即時報導
林青霞在第一部電影「窗外」中飾演多愁善感的高中女孩。（國家電影資料館提供）
林青霞在第一部電影「窗外」中飾演多愁善感的高中女孩。（國家電影資料館提供）

瓊瑤著有60多部言情小說，大量作品都被改編成電影或電视劇，包括《庭院深深》《六个夢》系列、《梅花三弄》系列、以及《還珠格格》系列。眾多女演員因參演瓊瑤劇一夜成名，被稱為「瓊女郎」。

澎湃新聞報導，1970年代，瓊瑤的首部長篇小說《窗外》改編成同名電影，女主角林青霞一舉成名。17歲的林青霞飾演文采出眾的女主角江雁容。

瓊瑤的電影「窗外」記錄了17歲的林青霞青澀模樣。(取材自Ｘ平台)
瓊瑤的電影「窗外」記錄了17歲的林青霞青澀模樣。(取材自Ｘ平台)

1985年，瓊瑤進入影視劇製作業，推出電視劇「幾度夕陽紅」並大獲成功。劉雪華在27歲與瓊瑤合作，出演無私的悲情女主角李夢竹。

「幾度夕陽紅」是第一部由瓊瑤小說改編的電視劇，劉雪華（左）和秦漢出演。（取材自豆...
「幾度夕陽紅」是第一部由瓊瑤小說改編的電視劇，劉雪華（左）和秦漢出演。（取材自豆瓣電影）

1989年5月，瓊瑤回湖南衡陽祭祖，積極推動兩岸合作拍攝電視劇「六個夢」系列，並於隔年完成「婉君」「啞妻」「三朵花」。年僅8歲的金銘拍攝了人生中的第一部電視劇，在「婉君」中飾演童年婉君，備受觀眾喜愛。

金銘出演童年婉君後，成為知名童星。(取自微博)
金銘出演童年婉君後，成為知名童星。(取自微博)

陳德容，18歲出演瓊瑤作品「梅花三弄之梅花烙」，飾演楚楚可憐的落難格格白吟霜。

「梅花三弄之梅花烙」劇照，馬景濤與陳德容(右)。（取材自豆瓣電影）
「梅花三弄之梅花烙」劇照，馬景濤與陳德容(右)。（取材自豆瓣電影）

蕭薔，28歲初次與瓊瑤合作，出演「一簾幽夢」，飾演高貴驕傲的富家千金汪綠萍。

「一簾幽夢」四位主演，左起：陳德容、劉德凱、蕭薔、林瑞陽。(本報系資料照)
「一簾幽夢」四位主演，左起：陳德容、劉德凱、蕭薔、林瑞陽。(本報系資料照)

1998年，瓊瑤創作並擔任出品人的電視劇「還珠格格」播出，第一部全國平均收視率超47%、最高62.8%，第二部全國平均收視率突破54%、最高65.95%，收視率創造中國電視劇有數據統計後的收視紀錄。22歲的趙薇飾演古靈精怪的江湖女子小燕子，22歲的林心如飾演美麗聰慧的民間格格夏紫薇，17歲的范冰冰飾演清純善良的丫鬟金鎖，三人也成為娛樂圈的一線明星。

趙薇出演「還珠格格」後，稱為家喻戶曉的明星。（取自IMDb）
趙薇出演「還珠格格」後，稱為家喻戶曉的明星。（取自IMDb）
林心如在「還珠格格」中演紫薇，成為經典。(取材自微博)
林心如在「還珠格格」中演紫薇，成為經典。(取材自微博)
范冰冰(左)在「還珠格格」中扮演金鎖。（取自IMDb）
范冰冰(左)在「還珠格格」中扮演金鎖。（取自IMDb）

23歲的蔣勤勤，則是在瓊瑤創作的「蒼天有淚」中飾演溫婉柔弱的大小姐蕭雨鳳，打開知名度。

蔣勤勤出演「蒼天有淚」的劇照。(取自豆瓣電影)
蔣勤勤出演「蒼天有淚」的劇照。(取自豆瓣電影)

瓊瑤 趙薇 林心如

上一則

瓊瑤因平鑫濤爭善終權 生命終點劇本「早已寫好了」

下一則

甜茶化身傳奇歌神巴布狄倫 有望鎖定奧斯卡影帝

延伸閱讀

投書／記瓊瑤「窗外」男主角蔣仁

投書／記瓊瑤「窗外」男主角蔣仁
瓊瑤因平鑫濤爭善終權 生命終點劇本「早已寫好了」

瓊瑤因平鑫濤爭善終權 生命終點劇本「早已寫好了」
瓊瑤家中輕生 中國書迷哽咽：在兩岸讀者心中有一定地位

瓊瑤家中輕生 中國書迷哽咽：在兩岸讀者心中有一定地位
瓊瑤留下最後作品《當雪花飄落》 遺書：年輕的你們不要輕易放棄生命

瓊瑤留下最後作品《當雪花飄落》 遺書：年輕的你們不要輕易放棄生命

熱門新聞

王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

2024-11-29 19:41
瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。（取材自臉書）

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

2024-12-04 02:04
羅晉和唐嫣結婚已經6年了。(取材自微博)

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

2024-12-02 06:00
天后泰勒絲榮登「21世紀最偉大流行樂歌手」亞軍。(路透資料照片)

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

2024-11-29 01:29
馮紹峰主演的新電影票房翻車。(取材自微博)

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

2024-12-01 20:35
資深音樂人劉家昌。 (本報系資料照)

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

2024-12-03 09:29

超人氣

更多 >
瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過
12星座最恨表面功夫排行 無法接受任何虛偽遮掩的是他

12星座最恨表面功夫排行 無法接受任何虛偽遮掩的是他
「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳
日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津
聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡