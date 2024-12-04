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瓊瑤因平鑫濤爭善終權 生命終點劇本「早已寫好了」

記者陳慧貞／即時報導
瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。圖／取材自臉書
瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。圖／取材自臉書

知名作家瓊瑤4日於新北淡水區家中輕生過世，醫護人員抵達現場後，已無明顯呼吸心跳，宣告不治，享壽86歲。過去她因夫婿平鑫濤臥病多年，與夫子女針對「是否插入鼻胃管」起爭執，在出書「雪花飄落之前」表達對「善終權」的看法，對照如今做出結束自己生命的選擇，令人唏噓。

瓊瑤與平鑫濤1979年結婚，夫妻共度40年婚姻生活，後因平鑫濤因血管性認知障礙症中風，臥病3年後於2019年5月23日離世，享耆壽92歲。事後，瓊瑤提及在丈夫失去意識前就希望「不急救、不插管、不進加護病房」，但與平鑫濤子女在此問題上出現分歧，最終她選擇妥協，出書「雪花飄落之前」提善終權，希望能有尊嚴面對生命終點，且在給兒子、兒媳的公開信中也明確表示，若面臨重病，不接受大手術及各類維生裝置，如鼻胃管、呼吸管等，並拒絕加護病房及急救措施。

上個月27日，僅隔7天，瓊瑤才發文悼念亡夫平鑫濤，如今卻傳來輕生消息，一代作家步步鋪排自己的人生劇本，她曾說，人生最無奈的是無法選擇生與死，希望每個人都能自主決定自己的生命終點，避免家屬因選擇不同療法而產生爭執，認為「活著」的價值在於擁有情感和行動能力，最害怕的是失智和失能，曾說：「幫助我沒有痛苦的死去，比千方百計讓我痛苦的活著，意義重大。千萬不要被生死的迷思給困惑住。」如今選擇自主決定生命終點，戲劇化如她的人生、小說劇作，永遠留在瓊瑤迷心中。

瓊瑤 中風

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