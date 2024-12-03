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「娘娘」有接班人了… 孫儷10歲女兒 巧扮「小甄嬛」圓夢

娛樂新聞組／即時報導
孫儷親自當起女兒的「形體指導」。(取材自微博)
孫儷親自當起女兒的「形體指導」。(取材自微博)

大陸女星孫儷2011年演出宮鬥劇「後宮甄嬛傳」暴紅，該劇13年來熱度不減，多次重播，連孫儷的女兒「小花」也是忠實粉絲。前不久，小花向媽媽許下10歲生日願望，希望拍攝一組「甄嬛照」，而孫儷近日在個人社交平台上曬出指導女兒cos甄嬛的幕後照片，引起網友熱議，還一舉登上熱搜。

孫儷在社交平台發文表示，女兒今年的生日願望是拍一套甄嬛的照片，但是孫儷今年太忙碌了，所以拖到最近才幫女兒完成了心願。孫儷還提到，為了讓女兒更加投入狀態，「攝影棚裡一直放著甄嬛的音樂，為了讓妹妹更好的進入拍攝狀態，我還跟她一起回憶了好多片段，說出劇裡的台詞，感覺好多瞬間都回來了」，但她也忍不住感嘆，「那年我28歲，今年我的女兒都10歲了，時間都去哪了？」

孫儷除了親自擔任形體指導，還特地請來當年髮型師為女兒裝扮。從孫儷分享的照片可見，小花分別穿上青綠色及粉色宮廷服飾，孫儷還指導女兒的坐姿、拿手帕和扇子的手勢，相當細心。

對此，網友紛紛表示，「妹妹太有福氣了」、「神態真的很像甄嬛，不愧是『嬛嬛親生的』」、「孫儷的姿態還和演甄嬛時一模一樣，一點也沒變」、「兩個嬛嬛跨時空遇見」。

鄧超都在評論區回覆，「我可以拍一套嗎」，還發了自己和甄嬛撞臉的梗圖、「誰還不是甄嬛啊」，笑翻一票網友。

其實，孫儷女兒和甄嬛的緣分從去年就開始了，孫儷曾發文說自己女兒說想看甄嬛傳，「我在陪我女兒看甄嬛傳，她問我這部戲講什麼的，我怎麼用一句話解釋給她聽呢？」一度引起網友熱議。

孫儷主演的「後宮甄嬛傳」是許多人心目中經典。(取材自微博)
孫儷主演的「後宮甄嬛傳」是許多人心目中經典。(取材自微博)

孫儷 鄧超

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