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安海瑟薇「無端被黑」感謝10年前「星際效應」導演暖舉

記者陳建嘉／即時報導
克里斯多夫諾蘭當初不畏網路上的謾罵，選擇安海瑟薇演出「星際效應」。圖／華納兄弟提供
克里斯多夫諾蘭當初不畏網路上的謾罵，選擇安海瑟薇演出「星際效應」。圖／華納兄弟提供

打造過無數經典的神導克里斯多夫諾蘭經典舊作「星際效應」，今年邁入上映10周年，女主角安海瑟薇日前在IG發文，先是回味片中經典台詞「愛是唯一可以超越時間與空間的事物」，接著直言「如果沒有這部片，我的生涯會完全不同！」更將導演諾蘭形容為天使，講述在她人生低潮時期，諾蘭仍願意重用的一段佳話。

安海瑟薇雖曾以2013年「悲慘世界」拿下奧斯卡獎最佳女配角，聲勢如日中天，但隨之而來的卻是批評她耍大牌，讓網路上意外掀起一波惡意攻擊，不僅影響到她的生計，也大大打擊她的自信心。安海瑟薇表示：「當時很多人不願意給我演出機會，因為他們非常在意我在網路上的名聲並不好，而諾蘭完全不在意這些。」

雖然她不確定導演是否意在那場風波中支持她，但她也指出因為演出「星際效應」，才讓她的職涯沒有因網路風波而停滯，道出這部電影在她的生涯中有多麼重要，而這則貼文也獲得超過37萬粉絲按讚力挺。

「星際效應」由諾蘭擔綱導演，並找來弟弟強納森諾蘭共同執筆劇本。針對故事中大量科幻背景的設定，他邀請到諾貝爾物理學獎得主基普索恩，來擔任電影的科學顧問，為電影打造出令人信服的世界觀，讓觀眾更能投入其中。電影在全球叫好又叫座，不僅獲得5項奧斯卡獎提名，更締造超過6億美金的全球票房，其中台灣也創下新台幣2.8億票房佳績。

電影由馬修麥康納、安海瑟威、潔西卡雀絲坦及米高肯恩主演，故事描述一群探險家運用新發現的蟲洞，計畫一場遠超越過去人類太空旅行極限，展開一場遙遠距離的星際航行。電影雖已上映十年，仍不斷累積新的影迷，在IMDb電影網評分高踞8.7分，足見全球觀眾對本片的熱愛程度。

「星際效應」被奉為必看的經典神作。圖／華納兄弟提供
「星際效應」被奉為必看的經典神作。圖／華納兄弟提供
「星際效應」由馬修麥康納主演，講述太空冒險等生命歷程。圖／華納兄弟提供
「星際效應」由馬修麥康納主演，講述太空冒險等生命歷程。圖／華納兄弟提供

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