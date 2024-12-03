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練歌啦…周杰倫演唱會後天登場 最難的歌公認是這首

記者梅衍儂／即時報導
周杰倫演唱會15萬張票5分鐘內完售。(圖／杰威爾音樂提供)
周杰倫演唱會15萬張票5分鐘內完售。(圖／杰威爾音樂提供)

周杰倫本周四即將在大巨蛋開唱，一連4天舉辦「嘉年華」演唱會，儘管場地已經升級到大巨蛋，仍有許多人搶不到票，而好不容易擁有票的歌迷，這幾天也加緊練歌，而有歌迷討論，周董出道24年，好歌無數，最難的歌究竟是哪一首呢？

有中國聲樂博主以專業發聲角度，從周杰倫歌曲的機能、技術、完成度評比難度，列出20首，包括「開不了口」最後一句「但那個人已經不是我」的長音非常難唱好，連周董本人都一度唱不完美；「菊花台」因為氣勢莊嚴，對聲音質量要求特別高，「你的影子剪不斷」這句更是破音大魔王。

第2、3名則是超級消耗體力的「你好嗎」和「擱淺」，第1名則是「髪如雪」，這首歌在許多網友、歌迷心中都是超恐怖的高音魔王歌。

前10名則有「不能說的秘密」，難在最後一句「你要我怎麼撿」；「退後」連續兩段高音咬字，加上整首歌整體都偏高音，很容易唱得太緊；「最長的電影」光唱完都難、「白色風車」則一直榜上有名，有不少歌迷都笑稱這首歌根本是「死亡風車」，整首歌沒有假音；「哪裡都是你」、「聽見下雨的聲音」、「楓」也是高難度歌曲。

另外「可愛女人」看似簡單，換氣則容易缺氧，很考驗對氣的控制；「明明就」雖然起音是中低音，但真假聲轉換難度高，最後遞進的「明明就」鮮少有人能唱好；而「暗號」、「黑色幽默」、「蘭亭序」、「一路向北」，和較為冷門的「天涯過客」、、「花海」也通通上榜。

周杰倫

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