「非常男人」奪哥譚獎最佳影片 「阿諾拉」意外空手而歸

「非常男人」（A Different Man）劇組在哥譚獎頒獎典禮合影，該片獲得最佳劇情片大獎。（美聯社）

奧斯卡獎 季開跑，獎季第一個獎項美國哥譚獨立電影獎（Gotham Awards）2日舉行頒獎典禮，「非常男人」（A Different Man）暴冷獲最佳劇情片，這是總部在紐約的Killer Films和A24，繼去年「之前的我們」（Past Lives）再度蟬聯該獎項。

編劇兼導演施姆伯格（Aaron Schimberg）顯然感到難以置信，「我不認為我是這個房間裡唯一完全震驚的人，」施姆伯格說。 「考慮到其他提名者，我認為準備演講是傲慢的行為。」

該片題材為一名臉上生了巨瘤的男子，因實驗手術讓他脫胎換骨獲得俊俏臉龐得以一圓演員夢，但噩夢卻也隨之而來；此片在Rotten Tomatoes已拿下92%的高分。

影片來源：YouTube@喬伊 Joey

坎城金棕櫚獎得獎影片「阿諾拉」（Anora）原本被看好奪獎，卻意外空手而歸。

印度 女性電影「你是我眼中的那道光」（All We Imagine as Light）繼獲今年坎城影展評審團大獎後，再次獲得「最佳國際電影」大獎，也照亮前進奧斯卡之路。

「哥譚獎」作為奧斯卡獎季的先發獎項，意在鼓勵國際獨立電影與新銳導演，入圍 名單由影評、媒體、影展策展人等組成的委員會選出，得獎名單則由影視製作產業人士組成的獨立評審團進行評選。

「你是我眼中的那道光」導演帕亞爾卡帕迪亞是印度知名藝術家娜莉妮馬拉尼的女兒，曾在印度電影與電視學院學習電影導演。該片是她的首部劇情長片，也是30多年來首部挺進坎城並且獲獎的印度電影，獲得日本名導是枝裕和高度推崇，上月更特地邀請她出席東京影展座談。