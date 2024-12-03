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許光漢入伍前最憂鬱的事？不紅了打算轉換這身分

記者陳慧貞／即時報導
許光漢現身東京街頭照，簡單服無口罩遮掩，一如出道的樸實。(圖／Bella 儂儂雜誌提供)
許光漢現身東京街頭照，簡單服無口罩遮掩，一如出道的樸實。(圖／Bella 儂儂雜誌提供)

許光漢日前搭檔吳君如擔任金馬獎頒獎嘉賓，台上互動成典禮亮點，也讓正服替代役的他帥出新高度。入伍前，許光漢受「Bella儂儂」雜誌之邀，前往日本拍攝東京之旅特刊，記錄他演員生涯走過10年，從一開始的沒沒無聞，一路綻放光芒成優秀演員的心路歷程。

在東京連續兩天近20小時的外景拍攝，許光漢身著簡單服裝，現身咖啡廳、拉麵店或家庭餐館，渾身有擋不住的明星光環，卻仍如過往親切平和，成名後的壓力，他選擇用低調方式面對，「有時候一些微小的事會被放大，這是我覺得累的地方，因為本意不是這樣，卻被過度解讀，但如果因為這樣而要去改變自己，我也不太願意，還是堅持做自己。」

因「想見你」一劇爆紅，許光漢近年因超量工作，導致失去更多私人時間，但他總不忘反省自己，提醒自己要更努力，他說：「父母從小給我的觀念就是不能太驕傲、不要太愛表現，對人都有禮貌。」自認接收傳統教育是自己的優點，但也可能「沒自信」的來源。

被問是否想過突然不紅了，不當演員想做什麼？許光漢想都沒想，秒回：「我就是一個喜歡表演的人，覺得戲劇世界很有趣，沒想過哪一天突然不紅。」又補充表示，即使未來沒有現今的關注，還是希望有人能偶爾來看自己的演出、給一點掌聲，若不當演員，「我會想嘗試幕後，想當製作人，也希望能當導演，換一個角度去看表演這件事。」

許光漢入伍前為雜誌拍攝東京之旅特刊。(圖／Bella 儂儂雜誌提供)
許光漢入伍前為雜誌拍攝東京之旅特刊。(圖／Bella 儂儂雜誌提供)
許光漢入伍前為雜誌拍攝東京之旅特刊。(圖／Bella 儂儂雜誌提供)
許光漢入伍前為雜誌拍攝東京之旅特刊。(圖／Bella 儂儂雜誌提供)
許光漢入伍前為雜誌拍攝東京之旅特刊。(圖／Bella 儂儂雜誌提供)
許光漢入伍前為雜誌拍攝東京之旅特刊。(圖／Bella 儂儂雜誌提供)
許光漢現身東京街頭，有明星光環卻仍親民。(圖／Bella 儂儂雜誌提供)
許光漢現身東京街頭，有明星光環卻仍親民。(圖／Bella 儂儂雜誌提供)

許光漢 咖啡 日本

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