許光漢入伍前最憂鬱的事？不紅了打算轉換這身分

許光漢現身東京街頭照，簡單服無口罩遮掩，一如出道的樸實。(圖／Bella 儂儂雜誌提供)

許光漢 日前搭檔吳君如擔任金馬獎頒獎嘉賓，台上互動成典禮亮點，也讓正服替代役的他帥出新高度。入伍前，許光漢受「Bella儂儂」雜誌之邀，前往日本 拍攝東京之旅特刊，記錄他演員生涯走過10年，從一開始的沒沒無聞，一路綻放光芒成優秀演員的心路歷程。

在東京連續兩天近20小時的外景拍攝，許光漢身著簡單服裝，現身咖啡 廳、拉麵店或家庭餐館，渾身有擋不住的明星光環，卻仍如過往親切平和，成名後的壓力，他選擇用低調方式面對，「有時候一些微小的事會被放大，這是我覺得累的地方，因為本意不是這樣，卻被過度解讀，但如果因為這樣而要去改變自己，我也不太願意，還是堅持做自己。」

因「想見你」一劇爆紅，許光漢近年因超量工作，導致失去更多私人時間，但他總不忘反省自己，提醒自己要更努力，他說：「父母從小給我的觀念就是不能太驕傲、不要太愛表現，對人都有禮貌。」自認接收傳統教育是自己的優點，但也可能「沒自信」的來源。