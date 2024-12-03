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劉家昌3年前入籍宜蘭員山鄉 鄉長夫妻聽聞其病逝消息震驚

記者戴永華／宜蘭即時報導
劉家昌(左)晚年入籍宜蘭縣員山鄉，與鄉長張宜樺夫妻的交情深厚。圖／翻攝黃雯如臉書
劉家昌(左)晚年入籍宜蘭縣員山鄉，與鄉長張宜樺夫妻的交情深厚。圖／翻攝黃雯如臉書

音樂人劉家昌病逝，他晚年為找一處空氣好的地方居住，相中員山鄉一處農舍就買下來，家中裝潢攝影棚，劉偶會自彈創作，也會有藝人來訪聚會；他與員山鄉長張宜樺夫妻交情深厚，鄉長妻子黃雯如今年補選縣議員時，他在臉書公開貼文力挺，這輩子唯一穿上競選背心支持的就是黃雯如。

黃雯如聽聞劉家昌病逝消息，感到相當驚訝與難過，劉家昌經常會在宜蘭與台北居住，只要回來宜蘭，就會打電話約鄉長夫妻過去泡茶聊天。張宜樺2022年競選鄉長連任前，劉家昌就搬來員山鄉尚德村居住，入籍成為鄉民，投票支持張鄉長連任。

影片來源：聯合新聞網

今年4月黃雯如補選縣議員，劉更在貼書以「員山鄉民劉家昌」署名，公開力挺黃雯如，他說「住在員山就是滿意，肯定鄉長及黃雯如把鄉民當作家人，請託從不應付」，請大家把黃雯如送進縣議會。當時他穿上黃雯如的競選背心拍照，笑稱這輩子唯一就只幫黃雯如穿競選背心。

今晚，黃雯如與尚德村長黃境堂前往劉家昌的住所關切，大門深鎖，村長按門鈴也無人應答。黃境堂說，劉老師有外傭陪同照顧，不常與附近鄰居互動，今年10月發放80歲以上重陽禮金，見老師體形很瘦躺在1樓沙發，過去他身體較好的時候，會出來路上運動，後來就很少看到他。

黃雯如試著與劉家昌的兒子連絡查證，但對方未接電話。黃雯如說，大約2個月前有看到黃老師身形削瘦，但精神滿好，關切他身體狀況，劉老師說覺得很疲累，老師是一位很有智慧的長者，謝謝老師一直很關心她，就像她的爸爸一樣，前2年老師較常住在員山，大兒子也會來探視，今年老師比較少住這裡。

據了解，劉家昌今年2月初曾到香港辦理身分證，但沒多久就發現右邊頸部腫塊，檢查腦部及肺都出現腫瘤，病情嚴重，他一度不願接受治療，但在眾人鼓勵下仍在台北榮總接受化療，情況一度出現好轉，可是劉家昌不留住醫院，後來出院返家休養。

劉家昌晚年入籍宜蘭縣員山鄉，家中盆景植栽，還有攝影棚，外傭陪同照顧其生活起居。(...
劉家昌晚年入籍宜蘭縣員山鄉，家中盆景植栽，還有攝影棚，外傭陪同照顧其生活起居。(圖／讀者提供)
劉家昌貼出自己削瘦的照片，眼神空洞。 圖／翻攝自微博＠劉家昌
劉家昌貼出自己削瘦的照片，眼神空洞。 圖／翻攝自微博＠劉家昌
劉家昌3年前想找一處空氣好的地方住，相中位於宜蘭縣員山鄉尚德村這棟農舍，入籍成為...
劉家昌3年前想找一處空氣好的地方住，相中位於宜蘭縣員山鄉尚德村這棟農舍，入籍成為員山鄉民。圖／讀者提供
劉家昌3年前想找一處空氣好的地方住，相中位於宜蘭縣員山鄉尚德村這棟農舍，入籍成為...
劉家昌3年前想找一處空氣好的地方住，相中位於宜蘭縣員山鄉尚德村這棟農舍，入籍成為員山鄉民。記者戴永華／攝影
員山鄉長張宜樺(右)與劉家昌的交情深厚。圖／讀者提供
員山鄉長張宜樺(右)與劉家昌的交情深厚。圖／讀者提供

劉家昌 投票 腫瘤

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