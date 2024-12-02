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馮迪索「玩命關頭11」傳有變數 無奈又曬保羅沃克合照

記者陳建嘉／即時報導
馮迪索(右)在保羅沃克逝世11周年再度發文悼念。(取材自Instagram)
馮迪索(右)在保羅沃克逝世11周年再度發文悼念。(取材自Instagram)

馮迪索(Vin Diesel)主演飆車大片「玩命關頭」(Fast & Furious)系列即將進入尾聲，原本預計要接在去年「玩命關頭X」之後，結尾便是「玩命關頭11」，再加上上一集成本太高導致無法回收成本，另加上片商與劇組內部意見分歧，至今仍無緣開始準備，馮迪索日前再度公開進度，並暗示編劇想讓他與巨石強森(Dwayne Johnson)的角色重修舊好，但他無奈表示只想回到初衷，最近更曬出離世11年好友保羅沃克的合照，並表示「有些感情真的永遠不會消失」。

馮迪索先前寫下，環球影業認為下一部「玩命關頭11」應該在2026年3月前上映，背後投資公司則認為最後一部「玩命關頭」應該拆成兩集，而「玩命關頭5」編劇寄給他與巨石強森的合照，希望能讓這兩個角色破鏡重圓，「我只是想要回歸真正的街頭賽車以及實體特效......與美麗的兄弟再續情緣。」看起來相當無奈。

電影進度裹足不前，馮迪索最近在同演「玩命關頭」系列的多年好友保羅沃克（Paul Walker）逝世紀念日，11月30日當天，發文再度緬懷，「11年了，今天....有些感情真的永遠不會消失，感恩，敬我們永恆的兄弟情....愛你，想你」，似乎真的很想回歸初衷，馮迪索與巨石強森則從「玩命關頭5」開始一直合作到「玩命關頭8」，但兩人在拍攝過程中鬧翻，巨石強森還放話「絕不回歸」，不過去年巨石強森卻驚喜在「玩命關頭X」片尾現身，表明已與馮迪索談和，將兄弟情誼和拍攝的決心擺第一。

馮迪索(右)日前暗示要與巨石強森的角色在片中和好，讓他相當無奈。(取材自Inst...
馮迪索(右)日前暗示要與巨石強森的角色在片中和好，讓他相當無奈。(取材自Instagram)
馮迪索(右)時常貼出與保羅沃克的合照。(取材自Instagram)
馮迪索(右)時常貼出與保羅沃克的合照。(取材自Instagram)

巨石強森 投資 賽車

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