馮迪索「玩命關頭11」傳有變數 無奈又曬保羅沃克合照

馮迪索(右)在保羅沃克逝世11周年再度發文悼念。(取材自Instagram)

馮迪索(Vin Diesel)主演飆車大片「玩命關頭」(Fast & Furious)系列即將進入尾聲，原本預計要接在去年「玩命關頭X」之後，結尾便是「玩命關頭11」，再加上上一集成本太高導致無法回收成本，另加上片商與劇組內部意見分歧，至今仍無緣開始準備，馮迪索日前再度公開進度，並暗示編劇想讓他與巨石強森 (Dwayne Johnson)的角色重修舊好，但他無奈表示只想回到初衷，最近更曬出離世11年好友保羅沃克的合照，並表示「有些感情真的永遠不會消失」。

馮迪索先前寫下，環球影業認為下一部「玩命關頭11」應該在2026年3月前上映，背後投資 公司則認為最後一部「玩命關頭」應該拆成兩集，而「玩命關頭5」編劇寄給他與巨石強森的合照，希望能讓這兩個角色破鏡重圓，「我只是想要回歸真正的街頭賽車 以及實體特效......與美麗的兄弟再續情緣。」看起來相當無奈。