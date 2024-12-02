謝欣穎超級發電機 回應王柏傑情變17字藏貓膩

謝欣穎。(記者吳致碩／攝影)

謝欣穎、王柏傑因合作影集「華燈初上」擦出愛火，兩人交往3年多，感情向來穩定，今年6月間，王柏傑爆出酒駕事件，謝欣穎也為男友對外致歉，表示會配合相關罰則，為酒駕事件畫下句點，2人更頻被外界催婚，喜事進度備受關注，未料，近日小倆口爆出分手一事，對此，謝欣穎在爆出情變後透過經紀人回應了。

謝欣穎(左)生日時，王柏傑獻上熱吻，畫面超閃。(取材自Instagram)

今年5月，謝欣穎生日時，王柏傑還曬出兩人親吻照，寫下「生日快樂女神，妳辛苦了。」畫面依然洋溢幸福甜蜜，豈料，姐弟戀傳破局，這篇貼文已被刪除，甚至女方搬出愛巢，再搜尋王柏傑IG69名追蹤數，已無謝欣穎的蹤影，王柏傑po出限時動態，曬出2 人飼養的愛犬，並在貼文底下寫上「MISS U」，引發外界揣測。

2 人並非第一次傳分手，去年初，王柏傑就曾爆出在春節期間與友人聚會時，突然掏出鑽戒向謝欣穎求婚，但當下女方僅是微笑帶過，並未正式答應，而在此之前，王柏傑也有過同樣的舉動，男方二度求婚失敗，消息傳出後意外鬧出情變傳聞，但當時2人都未出面回應此事，謝欣穎則在隔天透過限時動態曬出2人同框照放閃，分手傳聞才不攻自破。

這回又爆分手，謝欣穎透過經紀人回應：「我現在很好，心情也很平靜，謝謝大家關心」並未正面回應與王柏傑關係，再追問是否分手？經紀人稱：「不知道。」至於傳出分手消息後，謝欣穎疑似擔心感情事成焦點，原本2日出席時尚活動「GQ Men of the Year 2024 年度風格大賞」，稍早前也確定不出席，經紀人透露「有私人行程無法出席」。