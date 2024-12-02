我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：賴清德發出訊號 希望美在川普領導下繼續挺台

美超微撤換財務長 強調未涉及不當行為 早盤漲近14%

台版車銀優是他 建中金牌學霸 為星夢闖韓出道放棄全大運

記者林士傑／即時報導
王學駿(前)是建中學霸，參賽「SCOOL」成團出道。圖／天空娛樂提供
王學駿(前)是建中學霸，參賽「SCOOL」成團出道。圖／天空娛樂提供

男團選秀「SCOOL」歷經4輪淘汰賽，正式選出7名成團團員，其中有前男團團員陳麒文，而19歲的王學駿是畢業於建中的金牌學霸，為了星夢放棄全大運，甚至有台版車銀優、台版珉豪、小林志穎美名。

王學駿跟陳麒文、帝翁、鄭美祥、陳柏佑、彭义翔和朴鎮佑一起出道，由於前3次人氣投票均未擠進前7名，最終總決賽奪得第4名成為黑馬，賽前2位導師李洪基、羅志祥（小豬）對他讚譽有加，李洪基大讚「他想成為偶像的決心與日俱增，也是選手當中抱負最大的，整體風格很百變」；羅志祥在總決賽舞台直接點名「你一定會變很強！帥慘了」。

對於李洪基、羅志祥導師的好評，他直言有點受寵若驚，深知前幾次淘汰賽沒有好好發揮，接著笑說「很久沒被誇獎了」。其實身為運動員的他早有小小知名度，國中時期拿下全中運400公尺跨欄冠軍一炮而紅，後來升上台北建中，靠著堅強實力與帥氣外型收服一票粉絲。

如今成為男團偶像，他坦言賽前天人交戰，在全大運以及「SCOOL」之間游移，最後聽從指導老師建議勇敢追夢，隻身飛抵韓國受訓一舉出道，他感謝指導老師的支持，「老師鼓勵我就去做吧，別有後顧之憂」。

王學駿有台版車銀優、台版珉豪、小林志穎美名。圖／天空娛樂提供
王學駿有台版車銀優、台版珉豪、小林志穎美名。圖／天空娛樂提供

羅志祥 投票 林志穎

上一則

韓星赴中國旅遊猝死 家屬痛心他「踏上有去無回的旅程」

延伸閱讀

溪畔有佳人（五）

溪畔有佳人（五）
「SCOOL」夢之隊陳麒文奪冠 羅志祥遺憾這位選手喪失資格

「SCOOL」夢之隊陳麒文奪冠 羅志祥遺憾這位選手喪失資格
女學霸臥底特訓學校揭黑幕：脫光關黑屋、教官猥褻男生

女學霸臥底特訓學校揭黑幕：脫光關黑屋、教官猥褻男生
韓星用中文溝通？她與「車銀優」加LINE熱戀 險被騙買點

韓星用中文溝通？她與「車銀優」加LINE熱戀 險被騙買點

熱門新聞

黃曉明在「戴假髮的人」首映禮上道歉。(取材自微博)

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

2024-11-25 06:00
王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

2024-11-29 19:41
天后泰勒絲榮登「21世紀最偉大流行樂歌手」亞軍。(路透資料照片)

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

2024-11-29 01:29
竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

竇靖童開演唱會 王菲這「3個男人」都來了

2024-11-24 01:30
網友直擊野生邱淑貞，身旁疑為她的老公沈嘉偉。（取材自小紅書）

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

2024-11-27 07:00
關之琳飛日視察別墅興建狀況。（取材自Instagram）

「什麼樣的男人都試過」 62歲關之琳被拍到小鮮肉伴遊

2024-11-26 19:00

超人氣

更多 >
哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居
拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」

拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」
自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪

自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪
馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」
不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？