台版車銀優是他 建中金牌學霸 為星夢闖韓出道放棄全大運

王學駿(前)是建中學霸，參賽「SCOOL」成團出道。圖／天空娛樂提供

男團選秀「SCOOL」歷經4輪淘汰賽，正式選出7名成團團員，其中有前男團團員陳麒文，而19歲的王學駿是畢業於建中的金牌學霸，為了星夢放棄全大運，甚至有台版車銀優、台版珉豪、小林志穎 美名。

王學駿跟陳麒文、帝翁、鄭美祥、陳柏佑、彭义翔和朴鎮佑一起出道，由於前3次人氣投票 均未擠進前7名，最終總決賽奪得第4名成為黑馬，賽前2位導師李洪基、羅志祥 （小豬）對他讚譽有加，李洪基大讚「他想成為偶像的決心與日俱增，也是選手當中抱負最大的，整體風格很百變」；羅志祥在總決賽舞台直接點名「你一定會變很強！帥慘了」。

對於李洪基、羅志祥導師的好評，他直言有點受寵若驚，深知前幾次淘汰賽沒有好好發揮，接著笑說「很久沒被誇獎了」。其實身為運動員的他早有小小知名度，國中時期拿下全中運400公尺跨欄冠軍一炮而紅，後來升上台北建中，靠著堅強實力與帥氣外型收服一票粉絲。