張景嵐認愛星二代陳銳2年 戀愛細節、結婚時間點全說了

張景嵐擔任評審，仔細評量每樣手創作品。圖／過手職人提供

台灣女藝人張景嵐擔任手作文創市集比賽評審，身兼自創品牌老闆，面對每樣作品，她評量細節鉅細靡遺，提到個人成立保養品牌快3年，從最初只有2名員工，如今已擴增到15名，生意做得風生水起，她透露：「其實創業的第一年就回本了。」而男友陳銳也有自創的眼鏡框品牌，小倆口愛情事業都得意，關於婚事戀愛細節，張景嵐也大方全說了。

張景嵐自去年2月認愛陳凱倫的兒子陳銳，2人穩定交往快2年，至今感情甜蜜，她提到由於2人各自有工作，每回約會幾乎都在聊工作，常常吃飯到一半就各自接工作電話，2個小時下來，真正聊天時間可能只有10分鐘，她笑說：「有創業的人都知道，私人時間沒辦法跟事業分開，工作就像妳的小孩一樣」，也說和男友之間早已習慣這樣的相處模式，有時聊聊彼此，又會聊回工作。