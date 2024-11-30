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婚內出軌傳聞後人氣暴跌…任嘉倫自創潮牌服飾 價格高挨轟「搶錢」

娛樂新聞組／即時報導
任嘉倫多次穿著自家品牌服飾亮相。(取材自微博)
任嘉倫多次穿著自家品牌服飾亮相。(取材自微博)

以電視劇「錦衣之下」收穫大量人氣的大陸男星任嘉倫，去年驚爆婚內出軌傳聞，人氣暴跌，讓他與Angelababy合作的「暮色心約」收視低迷，前不久播出的「流水迢迢」，表現也不如預期。近日，他又招來負評，原來是因為自創潮牌的衣服售價太高，引發割韭菜爭議，網友怒罵他「搶錢」。

曾被封為古裝男神的任嘉倫，以「大唐榮耀」、「錦衣之下」、「周生如故」吸粉不少。沒想到他去年爆出婚內出軌醜聞，重挫形象，連帶讓作品大受影響。這段時間，任嘉倫發展副業，自創潮牌服裝，設計主打黑白基調，並結合中國傳統元素。沒想到日前正式官宣開賣，卻因價格問題被罵翻。

據悉，首款系列產品包括外套、T恤、長褲以及手機殼，其中外套定價為1980元人民幣(下同)，T恤980元，價格並不親民。最有爭議的是定價188元的手機殼，有不少網友說，「這手機殼是鑲金了嗎」、「割韭菜吧」，引發質疑後，手機殼立刻降價為78元，但仍止不住罵聲。

還走網友指出，任嘉倫潮牌的設計風格，和某知名運動品牌去年款式非常相似，原創性低。

不少人紛紛開酸任嘉倫，也許是知道自己演戲不行了，乾脆改賣潮牌周邊大削粉絲。也有人認為他的潮牌款式「又土又老氣」，「真是明眼割韭菜」、「搶錢意味濃厚」。

其實，明星自創潮牌挨轟不是第一次，男星白敬亭在2021年創立的「GOODBAI」也被網友嫌貴，更扯的是，該品牌牛仔外套還曾因為抽檢不合格登上熱搜，引發熱議。

任嘉倫主演的「流水迢迢」反響不如預期。(取材自微博)
任嘉倫主演的「流水迢迢」反響不如預期。(取材自微博)

Angelababy

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