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麥琪麥迪遜進俱樂部學跳艷舞 搭上富二代生活翻轉

記者陳建嘉／即時報導
麥琪麥迪遜在「艾諾拉」飾演性工作者，親自去俱樂部進行研究。圖／UIP提供
麥琪麥迪遜在「艾諾拉」飾演性工作者，親自去俱樂部進行研究。圖／UIP提供

榮獲本屆坎城金棕櫚獎電影「艾諾拉」，找來「從前，有個好萊塢」女星麥琪麥迪遜主演，以2018年為背景，描寫一位年輕俄裔美國性工作者的狂野歷程，她作為豔舞女郎的日常生活因為遇上俄羅斯富豪揮霍無度的兒子而大翻轉。麥琪還特地親自去去俱樂部進行研究，主動深入探討舞者的生活和技能，演出讓導演西恩貝克讚不絕口。

（取自YouTube）

導演西恩貝克執導生涯有一半的作品中都出現了性工作者，包括「小明星」、「夜晚還年輕」、「歡迎光臨奇幻城堡」和「火紅大箭男」。麥琪認為，這幾部電影以及西恩貝克其他作品不同凡響的特點，是一種清晰、不帶批判、不居高臨下、不具剝削的目光。她說：「西恩貝克致力於用他的作品為性工作去汙名化，並講述邊緣化人群的故事，以一種非常誠實又有趣的方式。他處理很多黑暗的主題，但總是會去翻轉它們並注入幽默。所以我完全信任西恩貝克，知道他會是一個真正的合作夥伴。」

西恩貝克說，從一開始，麥琪麥迪遜就完全投入她的角色和整部電影。「麥琪麥迪遜參與了整個過程，不只是劇情的編寫，還有角色的研發。」他指出。「我們為她介紹顧問，她去俱樂部進行了研究，主動深入探討舞者的生活和技能，但她作為一個人和一名藝術家為這部電影帶來的貢獻只有她才做得到，她把這個角色詮釋得生動美麗又令人印象深刻。」

麥琪麥迪遜的準備工作面面俱到。她與一位方言教練一起琢磨艾妮的布萊頓海灘／布魯克林口音，向俄羅斯家教學俄文，並研究舞者的書籍、回憶錄、影片和影片部落格。她在身體方面也下了功夫：花了兩個月的時間與編舞師一起練習，進行各種健身和運動課程，像是皮拉提斯、芭蕾雕塑、自行車、伸展運動，以增強在電影中表演鋼管舞所需的力量。麥琪麥迪遜解釋說：「我本身並不會跳艷舞，所以這是很棒的自我挑戰。編舞老師也是舞者，她教我怎麼跳才能像個真正的艷舞女郎。這幫助我在肢體動作上和穿高跟鞋走路時展現出性感姿態。」

麥琪麥迪遜在「艾諾拉」秀出性感舞技，演技精湛。圖／UIP提供
麥琪麥迪遜在「艾諾拉」秀出性感舞技，演技精湛。圖／UIP提供

麥琪麥迪遜回憶說，她花了很多時間思考自己的角色並想像她的背景故事。「我一直認為艾妮好鬥又愛錢。」她表示。「我很高興能夠探索她強硬的一面，以及在其他人面前的不同樣貌。身為性工作者，艾妮塑造出一種與顧客相處時的形象。我對她獨自一人或與朋友在一起時的樣子很感興趣。我想把她扮演成一個不怎麼有自我意識的人，這在某種程度上是一種保護。」

鬼才導演西恩貝克執導「艾諾拉」榮獲今年坎城影展金棕櫚大獎。圖／UIP提供
鬼才導演西恩貝克執導「艾諾拉」榮獲今年坎城影展金棕櫚大獎。圖／UIP提供
麥琪麥迪遜(右)在「艾諾拉」被譽為明年奧斯卡影后的熱門人選。圖／UIP提供
麥琪麥迪遜(右)在「艾諾拉」被譽為明年奧斯卡影后的熱門人選。圖／UIP提供

俄羅斯 好萊塢 布魯克林

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