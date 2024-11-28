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馮紹峰爆深夜摟新歡… 「她」被扯上名媛培訓班 網驚和葉珂一個模子

娛樂新聞組／即時報導
馮紹峰被狗仔發現疑似有了新戀情。(取材自微博)
馮紹峰被狗仔發現疑似有了新戀情。(取材自微博)

憑藉電視劇「蘭陵王」、「知否知否應是綠肥紅瘦」等劇走紅的大陸男星馮紹峰，2021年與趙麗穎離婚後，一舉一動仍受關注。近日，他被狗仔拍到與新歡手牽手散步，而女方疑似是演員周麟嘉，不過遭到當事人火速發文否認。還有網友留言，「沒有趙麗穎好看」。

知名狗仔「推理君江小宴」爆出拍到馮紹峰與新女友逛街散步，兩人親密的手牽手，而女方被發現長得很像是曾演過電影「飛馳人生」、電視劇「你好，火焰藍」的周麟嘉。但周麟嘉隨即在微博發文澄清，「視頻裡的真不是我啊！原來我這麼大眾臉啊」。

馮紹峰工作室則在轉發新劇「婚內婚外」的宣傳貼文寫下「保持清醒，關注新劇」，間接回應了這次的緋聞風波，似乎不想正面理會狗仔的爆料。

值得一提的是，狗仔還提到「名媛訓練班又要上分了嗎」，疑似揭露她也是名媛訓練班出來的。從周麟嘉的微博照片可見，她時常背著名牌包、戴著名表和鑽戒出入高端場合，滿滿「名媛範兒」，和黃曉明女友葉珂的審美風格十分神似。

網友看了紛紛笑稱，「這個班又要添一名優秀畢業生了嗎」、「和葉珂一個模子」、「找誰都一樣，離趙麗穎遠點就行」。

據悉，「名媛訓練班」是以培育網紅進入豪門或嫁給明星為主要目的，培訓機構會將她們包裝成白富美形象，傳郭富城老婆、潘瑋柏老婆、黃曉明女友都出自這個班。

周麟嘉的微博照片滿滿「名媛範兒」。(取材自微博)
周麟嘉的微博照片滿滿「名媛範兒」。(取材自微博)

趙麗穎 黃曉明 微博

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