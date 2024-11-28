真的分了？ 黃曉明刪「我們在一起」認愛宣言… 網賀：脫離苦海

黃曉明日前受訪時，被發現滿臉疲憊。(取材自微博)

大陸男星黃曉明 離婚後頻頻和網紅葉珂傳出緋聞 ，但他都沒有回應，直到今年9月間才發文「我們在一起了」，並標注了葉珂的帳號，霸氣認愛，沒想到葉珂言行屢爆爭議，黃曉明日前出席電影首映活動甚至為此鞠躬道歉。近日，有網友發現黃曉明當初官宣認愛的微博 貼文消失了，紛紛猜測：分手了嗎？

「黃曉明刪除官宣博文」迅速登上熱搜，有不少網友紛紛恭喜黃曉明「脫離苦海，重獲新生」，還有人說，「才71天就畫上句號了」、「從此再無珂學」、「終於清醒了」、「不會是為了宣傳劇故意炒作吧」。

也有網友認為，黃曉明刪掉認愛文不代表分手，可能是他不希望再有人持續討論葉珂了，或是想轉為地下情。更有一些人認為，黃曉明此舉是因為葉珂早前曾表示要退網，他的這番舉動是想支持女友「退網」決定。

此外，黃曉明近日受訪的一段畫面也被網友挖出，只見他一臉疲憊地說出「希望這一切是一場夢」。

黃曉明為了宣傳主演電影「戴假髮的人」而受訪，他談到，「我不知道你有沒有時候覺得你自己的人生，有時候你覺得真的很不堪的時候，特別希望這是一場夢。」