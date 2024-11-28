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NewJeans宣布與公司契約作廢 主張沒理由支付違約金

中央社記者廖禹揚首爾28日專電
韓國娛樂公司HYBE集團旗下子公司ADOR所屬人氣女團NewJeans今天閃電召開記者會，宣布與公司的專屬契約作廢，並主張解約是因公司違約造成，成員「沒理由必須支付違約金」，但仍可能無法使用現有團名。美聯社
韓國娛樂公司HYBE集團旗下子公司ADOR所屬人氣女團NewJeans今天閃電召開記者會，宣布與公司的專屬契約作廢，並主張解約是因公司違約造成，成員「沒理由必須支付違約金」，但仍可能無法使用現有團名。美聯社

韓國娛樂公司HYBE集團旗下子公司ADOR所屬人氣女團NewJeans今天閃電召開記者會，宣布與公司的專屬契約作廢，並主張解約是因公司違約造成，成員「沒理由必須支付違約金」，但仍可能無法使用現有團名。

據Dispatch、韓聯社等韓媒報導，這次記者會召開得相當倉促，NewJeans方在傍晚6時左右通知媒體，2個半小時後的8時30分就在江南區某處舉行記者會，成員Danielle剛結束品牌活動就無縫接軌出席記者會。

記者會一開始由成員Hanni代表發言，強調她們在今年9月開直播對相關事件發表的立場，兩週前要求公司解決的問題，以及今天舉行的記者會，都是所有成員溝通後的共同決定。她們也在今天記者會中宣布與ADOR的專屬契約將從29日凌晨零時起作廢。

NewJeans成員們本月13日正式要求ADOR在14天內就「對專屬契約的重大違法事項」進行改善，包括要求無視、排擠Hanni的經紀人公開道歉、刪除未經同意使用的影片、改善公司對NewJeans的不公平待遇、讓一手打造NewJeans的前公司代表閔熙珍復職等，「但至今天下班為止，ADOR沒有任何回覆」，Hanni說明，她們明天還得去日本跑行程，因此才緊急選在今天召開記者會。

成員表示，她們已通報公司契約作廢，之後還沒有具體計畫；Danielle說明，契約作廢代表NewJeans不再是ADOR旗下藝人，可以自由進行活動，但她們仍會完成已經簽約的行程活動，也包括代言廣告等。

對於媒體關心的訴訟問題，NewJeans反覆重申是因為ADOR跟HYBE違反契約內容，才導致自動解約，她們不會另外進行向法院申請契約效力終止的假處分等法律措施。對於解約可能產生的違約金，成員Haerin強調，她們並未違反契約，現在也盡力消化所有工作，「完全沒有理由必須支付違約金」，「該負起責任的是ADOR與HYBE」。

成員Hyein坦言，她們未來可能無法繼續使用NewJeans這個團名，但「NewJeans的本質不會改變，我們也不打算放棄這個名字」。Danielle也表示會為了NewJeans這個名字戰鬥，「無論最終團名變成什麼樣子，NewJeans永存（NewJeans Never Die）」。

成員們在今天記者會中深切表達出對公司的失望之情，「選擇離開ADOR的理由很簡單」，Hanni說，「他們沒有想保護NewJeans的意願與能力」。成員Minji指出，成員們與公司多次溝通，「但得到的只有做做表面功夫的回信，完全沒有改善的意思」。

至於與閔熙珍重新合作的可能性，Minji表示，閔熙珍一直都希望能工作到無法繼續做下去；Danielle也說，「希望能與（閔熙珍）代表一起創作喜歡的音樂」。

韓國娛樂公司HYBE集團旗下子公司ADOR所屬人氣女團NewJeans今天閃電召...
韓國娛樂公司HYBE集團旗下子公司ADOR所屬人氣女團NewJeans今天閃電召開記者會，宣布與公司的專屬契約作廢，並主張解約是因公司違約造成，成員「沒理由必須支付違約金」，但仍可能無法使用現有團名。美聯社

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