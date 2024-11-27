我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤44年 富裕紐約夫婦座車殘骸疑在喬州出現

走線客如被捕 未必「天塌了」出庭是契機

比「方協文」更可惡？ 馮紹峰演控制狂渣夫 「1舉動」讓觀眾氣炸

娛樂新聞組／即時報導
馮紹峰在劇中飾演控制欲極強的丈夫。(取材自微博)
馮紹峰在劇中飾演控制欲極強的丈夫。(取材自微博)

大陸男星馮紹峰自從與趙麗穎離婚後，對比事業爆火、頻頻得獎的前妻，他似乎沉寂不少。近日，馮紹峰和蔡文靜主演的新劇「婚內婚外」開播，他在劇中飾演控制欲渣夫，對待老婆的離譜行徑讓網友氣炸，而他的生動演技也獲得肯定，甚至有網友說，馮紹峰比「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲控制狂老公「方協文」的林更新更渣。

「婚內婚外」講述蔡文靜飾演的公益律師寧悅，在揭開丈夫胡成（馮紹峰飾）偽善面具之後，毅然決定離開丈夫的極度控制，重新走向社會並實現個人價值的故事。「童話騙局版預告」和「楚門世界版預告」，罕見地從男女視角代入同一段婚姻。

馮紹峰飾演的胡成是世人眼中的好丈夫、好老闆，但他控制欲強，緊緊操控住妻子的一切，自己卻在妻子懷孕時偷偷出軌。更誇張的是，胡成對穿旗袍女人情有獨鍾，於是強迫老婆每天穿不一要的旗袍取悅他。而為了不讓妻子外出工作，甚至偷偷餵對方吃控制神經的藥，封鎖她對外的世界。

馮紹峰種種誇張行徑讓網友氣得痛罵，還有人說他比「方協文」更可惡。

據悉，林更新在「玫瑰的故事」飾演劉亦菲的老公「方協文」，他也為了讓劉亦菲生二胎，不讓她出門工作使出一切惡劣手段，被網友罵翻。但對照「婚內婚外」馮紹峰來看，林更新還是略遜一籌，而馮紹峰的神演技也獲得網友肯定。

林更新在「玫瑰的故事」飾演的「方協文」曾遭到網友撻伐。(取材自微博)
林更新在「玫瑰的故事」飾演的「方協文」曾遭到網友撻伐。(取材自微博)

劉亦菲 趙麗穎

上一則

趙露思是「楊洋前女友」？ 昔日穿情侶裝等「熱戀證據」曝光

延伸閱讀

劉亦菲二搭「前夫」林更新 他為戲爆瘦13公斤畫面曝光

劉亦菲二搭「前夫」林更新 他為戲爆瘦13公斤畫面曝光
劉亦菲二搭「前夫」他為新劇爆瘦13公斤

劉亦菲二搭「前夫」他為新劇爆瘦13公斤
王一博金雞獎典禮露餡？緊盯趙麗穎 再傳地下情

王一博金雞獎典禮露餡？緊盯趙麗穎 再傳地下情
河北女大生酷似劉亦菲被瘋狂圍觀 視頻千萬播放量比明星火

河北女大生酷似劉亦菲被瘋狂圍觀 視頻千萬播放量比明星火

熱門新聞

竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

2024-11-23 21:31
黃曉明在「戴假髮的人」首映禮上道歉。(取材自微博)

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

2024-11-25 06:00
關之琳（前排左一）出席名媛邱李茂琪（左二）的生日宴，與富商舊愛馬清偉（後）及馬現任女友Winnie（前排右二）同框。（翻拍自IG）

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

2024-11-22 07:00
林更新（左）在「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲的學長，也是她的前夫。（取材自微博）

劉亦菲二搭「前夫」他為新劇爆瘦13公斤

2024-11-20 07:00
「向太」陳嵐的華麗打扮引起不少討論。(視頻截圖)

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

2024-11-23 07:00
竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

竇靖童開演唱會 王菲這「3個男人」都來了

2024-11-24 01:30

超人氣

更多 >
喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光

喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」