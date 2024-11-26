台裔林暐擔任製片 真人版「史迪奇」首支預告曝光

真人版「星際寶貝：史迪奇」首支預告曝光，寫實版史迪奇不改調皮性格踩翻迪士尼城堡沙雕超可愛。圖／摘自YouTube

真人版「星際寶貝：史迪奇」讓迪士尼 當紅可愛明星史迪奇將以寫實版樣貌回歸，更在預告片中再度調皮搗蛋，一腳踩翻迪士尼城堡，逗趣可愛的樣貌，讓網友高度期待。

被譽為「史上最萌外星人」的史迪奇，登場超過20年依舊魅力不減，電影敘述因家庭破碎而深感孤單的夏威夷 「人類小女孩」莉蘿，與逃離邪惡主人並降臨地球的藍色外星人、卻有酷似無尾熊超可愛外表的史迪奇一拍即合，除了鬧出一連串與地球格格不入的笑話，也在彼此身上找到前所未有的友情與依靠，故事爆笑又感人。

該片由「迷你網紅實貝秀」入圍奧斯卡最佳動畫長片的動畫導演狄恩弗萊舍坎普執導，「阿拉丁」美籍台裔製作人林暐擔任製片，動畫原版導演暨史迪奇幕後配音克里斯桑德斯 再度獻聲。

影片來源：YouTube@迪士尼影業