楊洋扮「展昭」太娘？ 網讚配角「白玉堂」氣勢、顏值更勝一籌

方逸倫飾演的白玉堂受到不少網友稱讚。(取材自微博)

中國人氣男星楊洋去年和王楚然主演「我的人間煙火」，因演技油膩被罵翻。前不久，楊洋傳出接演新劇「雨霖鈴」，並在裡面扮演大眾耳熟能詳的經典角色「展昭」。目前，該劇前導預告流量已衝破1121萬流量，但有網友質疑楊洋的氣勢似乎不如方逸倫扮演的錦毛鼠「白玉堂」，引發熱議。

眾所周知，展昭是古典小說「七俠五義」中的人物，身為御前帶刀護衛的他，被稱「御貓」，武藝高強、辦案如神，最大的特色就是常常穿著一襲紅衣。但楊洋版的展昭卻避開「紅衣武夫」形象，淺色紗衣散發出貴公子氣質，加上他清秀五官、白皙膚色，被不少網友質疑「好娘的展昭」，甚至拿他和「白玉堂」比較。

據悉，「雨霖鈴」中的白玉堂一角由方逸倫飾演，他曾在「一念關山」中演出幽默帥氣的「于十三」，讓人印象深刻。這次扮演白玉堂，更是在玩世不恭的形象中添了幾分溫文儒雅，尤其他手持令牌坐在馬上的模樣，被網友大讚「帥過展昭」。