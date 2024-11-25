我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有毒化學品威脅消費者 這些知名連鎖商獲差評

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

楊洋扮「展昭」太娘？ 網讚配角「白玉堂」氣勢、顏值更勝一籌

娛樂新聞組／即時報導
方逸倫飾演的白玉堂受到不少網友稱讚。(取材自微博)
方逸倫飾演的白玉堂受到不少網友稱讚。(取材自微博)

中國人氣男星楊洋去年和王楚然主演「我的人間煙火」，因演技油膩被罵翻。前不久，楊洋傳出接演新劇「雨霖鈴」，並在裡面扮演大眾耳熟能詳的經典角色「展昭」。目前，該劇前導預告流量已衝破1121萬流量，但有網友質疑楊洋的氣勢似乎不如方逸倫扮演的錦毛鼠「白玉堂」，引發熱議。

眾所周知，展昭是古典小說「七俠五義」中的人物，身為御前帶刀護衛的他，被稱「御貓」，武藝高強、辦案如神，最大的特色就是常常穿著一襲紅衣。但楊洋版的展昭卻避開「紅衣武夫」形象，淺色紗衣散發出貴公子氣質，加上他清秀五官、白皙膚色，被不少網友質疑「好娘的展昭」，甚至拿他和「白玉堂」比較。

據悉，「雨霖鈴」中的白玉堂一角由方逸倫飾演，他曾在「一念關山」中演出幽默帥氣的「于十三」，讓人印象深刻。這次扮演白玉堂，更是在玩世不恭的形象中添了幾分溫文儒雅，尤其他手持令牌坐在馬上的模樣，被網友大讚「帥過展昭」。

其實，早在「雨霖鈴」開拍初期，楊洋就被發現同框方逸倫時比對方矮了半個頭，直到劇組在兩人髮型上做了一番調整，才拉近身高差，但「展昭氣勢不如白玉堂」的質疑也一度引起熱議。

楊洋版的展昭散發出貴公子氣質。(取材自微博)
楊洋版的展昭散發出貴公子氣質。(取材自微博)

上一則

TFBOYS 13歲師弟遭霸凌… 「被按在地」畫面流出 母滅火：只是嬉鬧

延伸閱讀

朱立倫拚連任、藍白合 黨內外都遇競合挑戰

朱立倫拚連任、藍白合 黨內外都遇競合挑戰
周迅、孫儷都輸了…中國女星片酬排名第1是「她」

周迅、孫儷都輸了…中國女星片酬排名第1是「她」
大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡
趙露思揪團挺劇鬧笑話…珠簾玉幕變「珠簾玉米」

趙露思揪團挺劇鬧笑話…珠簾玉幕變「珠簾玉米」

熱門新聞

竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

2024-11-23 21:31
林更新（左）在「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲的學長，也是她的前夫。（取材自微博）

劉亦菲二搭「前夫」他為新劇爆瘦13公斤

2024-11-20 07:00
關之琳（前排左一）出席名媛邱李茂琪（左二）的生日宴，與富商舊愛馬清偉（後）及馬現任女友Winnie（前排右二）同框。（翻拍自IG）

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

2024-11-22 07:00
「向太」陳嵐的華麗打扮引起不少討論。(視頻截圖)

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

2024-11-23 07:00
「胡歌前女友」薛佳凝被爆有新戀情。（取材自微博)

胡歌重傷時不離不棄 曾出家女星爆新戀情網叫好

2024-11-22 19:30
趙露思（左）、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」近日迎來大結局。（取材自微博）

趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片

2024-11-23 20:32

超人氣

更多 >
4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂

4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜

華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續