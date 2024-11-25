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五月天阿信哭了 成軍28周年紀念日不在台灣

記者林士傑／即時報導
五月天驚喜宣布明年3月29日、成軍28周年紀念日將移師拉斯維加斯開唱。圖／相信音樂提供
五月天驚喜宣布明年3月29日、成軍28周年紀念日將移師拉斯維加斯開唱。圖／相信音樂提供

五月天近來6度空降上海體育場，舉行11場「回到那一天」25周年巡演，吸引45萬人朝聖，並以累積26場穩坐該場地開唱最多場的歌手王位，昨晚最終場主唱阿信難掩激動噴淚，尾聲驚喜宣布明年3月29日、成軍28周年紀念日將移師拉斯維加斯開唱。

五月天出道至今發行過上百首歌曲，阿信提到：「在五月天音樂裡，保留你最初青春，收集你最精彩的人生，五月天一首一首的歌何嘗不是無價的時光機。」點歌環節雖讓歌迷可以聽到心中的「五月天」，卻也成為五月天的考場，阿信昨晚發現「美的事物不能錯過」，畫面帶到台下，雀屏中選的正是舉起有絕美瑪莎照片的「最漂亮的小莎」點歌牌。

幸運歌迷點了「愛的代價」，但遭瑪莎婉拒，石頭建議「瑪莎有很多膾炙人口的歌，例如可以點『聽不到』叫他唱」，該曲正是梁靜茹的代表作，瑪莎發現成為焦點，馬上Cue阿信「阿信也可以唱」，阿信連忙喊了數次「我不配」，隨後歌迷改點「最重要的小事」，阿信又稱現場很多人有意見，怪獸幫腔「我聽到什麼蝶的」，讓瑪莎無奈表示「不要一直弄我啦」，最終他們帶來梁靜茹的「燕尾蝶」。

這回11場解鎖了「左鍵」、「不見不散」、「闖」、「啾啾啾」等鮮少出現在歌單裡的作品，阿信唱到安可曲「聽不到」時，感性問說「讓不讓我們結束」，全場齊喊「不讓，唱到天亮」，但因場地規定只能結束，不肯離去的歌迷喊著安可持續近5分鐘，甚至待在原地大合唱散場歌曲「為你寫下這首情歌」，氣氛感人。

而五月天一路以來毫無保留，與歌迷共同創下了多項壯舉，像是29場高雄世運主場館、30場鳥巢，26場上海體育場，接著休息約1個月，他們將在樂天桃園棒球場陪粉絲迎接2025年，阿信說：「這一切奇蹟、一切紀錄，要不是有你們，我們不會有這偉大的驚奇。」

五月天6度空降上海體育場，舉辦11場「回到那一天」25周年巡演。圖／相信音樂提供
五月天6度空降上海體育場，舉辦11場「回到那一天」25周年巡演。圖／相信音樂提供
五月天安排點歌環節讓歌迷聽到心中的「五月天」，卻也成為他們的考場。圖／相信音樂提...
五月天安排點歌環節讓歌迷聽到心中的「五月天」，卻也成為他們的考場。圖／相信音樂提供

五月天 梁靜茹

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