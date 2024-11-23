金馬61／評審內幕曝光 鍾雪瑩險勝雙影后 男配最激烈

最佳劇情片「一部未完成的電影」。圖／金馬提供

第六十一屆金馬獎頒獎典禮完美落幕，執行長聞天祥代為公佈票選過程，提及評審團主席譚家明因為脊椎舊傷復發，改由資深美術設計黃美清擔任主要召集人，評審過程長達七小時，討論最激烈的是最佳男配角，最快一致通過的是最佳視覺效果獎。

影帝部分，喜翔、張志勇以及游學修各有支持者，評審大讚喜翔的神情、肢體都極為自然、生活化，香港 年輕男星游學修透過片中的大量手語，帶動身體表演，充滿未來性，不過張志勇與導演耿軍搭配得非常有默契，不僅展現情慾，再加上充滿創意與特色的表演，順利從三人中突圍。最佳女主角則在鍾雪瑩與張艾嘉 、吳君如之間做選擇，鍾雪瑩在片中扮演聾啞人士，在情感上有非常精彩的層次表現，才能擊敗兩位資深影后，不過評審謝盈萱仍對張艾嘉、吳君如的表演充滿敬意，認為都是難度非常高的表演。

男配角討論最為激烈，討論了足足四輪，過程非常難分難解，才選出「角頭－大橋頭」的施名帥，無論是李康生、莫子儀、春風以及曾國城都各有支持者，最終認定施名帥在這麼陽剛的電影當中，不僅帶入動能，還為電影添入更為複雜的情緒，最終才決定讓施名帥打敗第二名的曾國城而勝出。女配角則讓評審幾乎一致要投給楊貴媚，「討論時間並沒有太久」。

最佳影片方面，以疫情 為背景拍攝的電影「一部未完成的電影」與大陸同志喜劇「漂亮朋友」激戰到最後一刻，才由「一部未完成的電影」勝出，評審大讚電影的邏輯精彩，各種媒材運用自如，「充滿戲劇性的張力，笑淚交織，又有熱切反思」，導演獎同樣由這兩部電影的導演婁燁、耿軍對決，另加上「鬼才之道」的徐漢強，評審肯定年輕導演徐漢強能夠拍攝成熟的類型電影，但最後仍選擇「一部未完成的電影」導演婁燁。