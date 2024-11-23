金馬61／吳君如告白李安 瘋狂十指緊扣

吳君如十指緊扣李安。圖／記者陳穎攝影

59歲香港演員吳君如曾以「金雞」獲得金馬影后，相隔21年，她以「我談的那場戀愛」再度入圍 第61屆金馬最佳女主角，雖然最後敗給29歲鍾雪瑩煞羽而歸，但是她出席慶功宴依舊很開心，尤其看到李安導演更是樂開懷，直接告白：「我太喜歡你！」、「我們瘋一場吧！」讓李安導演露出害羞微笑。

吳君如雖然沒有得獎，但她表示一點都沒有覺得可惜，反而覺得來台灣像是開派對。她在典禮上和許光漢 借位接吻掀起高潮，被讚是「救了整個典禮」，吳君如在慶功宴爆料：「是許光漢主動提出不如我們借位接吻吧！」她坦言在後台排練就有被電到的感覺，老公陳可辛會擔心？吳君如露出一副無所謂的樣子回：「OK啦！」

吳君如在慶功宴上明顯露出疲態，但是一見到李安立刻「活血」，不僅拿出手機和他自拍，還不斷送上愛的抱抱，更是直接告白：「我好喜歡你！」、「太喜歡你了！」還和李安導演十指緊扣，絲毫不放過可以和李安近距離接觸的機會。