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金馬61／吳君如告白李安 瘋狂十指緊扣

記者陳穎／即時報導
吳君如十指緊扣李安。圖／記者陳穎攝影
吳君如十指緊扣李安。圖／記者陳穎攝影

59歲香港演員吳君如曾以「金雞」獲得金馬影后，相隔21年，她以「我談的那場戀愛」再度入圍第61屆金馬最佳女主角，雖然最後敗給29歲鍾雪瑩煞羽而歸，但是她出席慶功宴依舊很開心，尤其看到李安導演更是樂開懷，直接告白：「我太喜歡你！」、「我們瘋一場吧！」讓李安導演露出害羞微笑。

吳君如雖然沒有得獎，但她表示一點都沒有覺得可惜，反而覺得來台灣像是開派對。她在典禮上和許光漢借位接吻掀起高潮，被讚是「救了整個典禮」，吳君如在慶功宴爆料：「是許光漢主動提出不如我們借位接吻吧！」她坦言在後台排練就有被電到的感覺，老公陳可辛會擔心？吳君如露出一副無所謂的樣子回：「OK啦！」

吳君如在慶功宴上明顯露出疲態，但是一見到李安立刻「活血」，不僅拿出手機和他自拍，還不斷送上愛的抱抱，更是直接告白：「我好喜歡你！」、「太喜歡你了！」還和李安導演十指緊扣，絲毫不放過可以和李安近距離接觸的機會。

吳君如也分享她曾經主持過金馬獎、擔任過表演嘉賓，她主持那屆還和郭富城、梁朝偉一起跳舞，不過中間她跑去補妝，被媒體捕捉到，卻被批評不專業，她謙虛說：「金馬還是有一定的要求吧。」

吳君如和李安相見歡。圖／記者陳穎攝影
吳君如和李安相見歡。圖／記者陳穎攝影
吳君如送上愛的抱抱，李安開心接受。圖／記者陳穎攝影
吳君如送上愛的抱抱，李安開心接受。圖／記者陳穎攝影
吳君如太喜歡李安，不僅告白還要玩自拍。圖／記者陳穎攝影
吳君如太喜歡李安，不僅告白還要玩自拍。圖／記者陳穎攝影

許光漢 梁朝偉 入圍

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