我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

吳慷仁赴陸發展後返台參加金馬獎 首曝回歸心聲

金馬61／鄭佩佩獲終身成就獎 女兒淚目：感謝記得她

記者陳穎／即時報導
鄭佩佩獲頒終身成就紀念獎，4位子女代表領獎。圖／金馬執委會提供
鄭佩佩獲頒終身成就紀念獎，4位子女代表領獎。圖／金馬執委會提供

金馬終身成就獎頒發給今年7月過世的女星鄭佩佩，還有投身電影事業半世紀的攝影師林文錦。鄭佩佩4子女上台領獎，女兒痛哭說：「如果我的母親還在，我們會來陪她一起分享這個時刻，感謝你們記得她是武俠影后。」兒子最後高舉獎座：「這是給妳的！」

鄭佩佩於今年7月17日過世，享壽78歲，她是邵氏南國實驗劇團訓練班第二期學員，1960年代中期走紅，尤其是在胡金銓執導的「大醉俠」飾演金燕子，大放異彩，奠定了俠女形象，贏得「武俠影后」的稱號。

鄭佩佩在婚後曾息影一段時間，1990年代重返影壇，她在周星馳主演的「唐伯虎點秋香」飾演華夫人，再創事業高峰，更吸引不少新影迷。她在李安執導的「臥虎藏龍」飾演碧眼狐狸，獲得了香港電影金像獎最佳女配角獎，再度喚醒大眾對她的俠女記憶。

現年91歲的林文錦親自領獎，全場起立鼓掌，他說：「我年輕的時候扛著60公斤攝影機都沒問題，現在老了，連獎座都很重，感謝所有愛好電影的人。」他經歷過早期的台語片熱潮，並以電影「我女若蘭」獲得第5屆金馬獎最佳彩色攝影。林文錦曾與朱延平等知名導演合作，作品跨越各種類型，其中和丁善璽合作的戰爭鉅片「英烈千秋」、「八百壯士」刷新台灣電影攝影難度。

林文錦投身電影產業近半世紀，參與電影近200部，並曾擔任導演，以及中影公司影視組及技術組組長，也對電影傳承貢獻良多，曾獲金馬獎肯定的廖本榕、李屏賓都曾是他的子弟兵。

香港 周星馳

上一則

吳慷仁赴陸發展後返台參加金馬獎 首曝回歸心聲

下一則

吳君如許光漢頒獎「接吻」 金馬典禮掀高潮

延伸閱讀

吳慷仁喜曬「媽媽」合作 再度返台 曝參加金馬心聲

吳慷仁喜曬「媽媽」合作 再度返台 曝參加金馬心聲
金馬61／吳慷仁臨時出席頒影后 網友開酸：口音都變了

金馬61／吳慷仁臨時出席頒影后 網友開酸：口音都變了
金馬61／終身成就紀念獎李安獻獎鄭佩佩 憶她《臥虎藏龍》餵戲章子怡

金馬61／終身成就紀念獎李安獻獎鄭佩佩 憶她《臥虎藏龍》餵戲章子怡
金馬61／施名帥謝愛妻朱芷瑩不離棄 「金馬獎是我的」

金馬61／施名帥謝愛妻朱芷瑩不離棄 「金馬獎是我的」

熱門新聞

林更新（左）在「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲的學長，也是她的前夫。（取材自微博）

劉亦菲二搭「前夫」他為新劇爆瘦13公斤

2024-11-20 07:00
關之琳（前排左一）出席名媛邱李茂琪（左二）的生日宴，與富商舊愛馬清偉（後）及馬現任女友Winnie（前排右二）同框。（翻拍自IG）

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

2024-11-22 07:00
「胡歌前女友」薛佳凝被爆有新戀情。（取材自微博)

胡歌重傷時不離不棄 曾出家女星爆新戀情網叫好

2024-11-22 19:30
Lisa在高雄的演唱會反應熱烈。(擷自噓！星聞)

直擊／屁股蛋、螞蟻腰全都露 Lisa辣翻高雄粉絲瘋狂

2024-11-17 12:21
南韓演員宋仲基（左）與妻子凱蒂露易絲桑德斯。（取材自X平台）

宋仲基官宣：我遇見了另一個可愛的女孩

2024-11-20 12:41
舒淇、林心如、林熙蕾夢幻聯動出國遊玩。（取材自Instagram）

影壇3女神集體出遊 「親密床照」全曝光了

2024-11-16 07:30

超人氣

更多 >
薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識
胡歌重傷時不離不棄 曾出家女星爆新戀情網叫好

胡歌重傷時不離不棄 曾出家女星爆新戀情網叫好
華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問

華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問
薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行
這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進