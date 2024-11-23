金馬61／張志勇「漂亮朋友」封影帝 導演：他是殘疾

「漂亮朋友」導演耿軍代張志勇上台領最佳男主角獎。圖／金馬提供

大陸演員張志勇以「漂亮朋友」打敗張震、喜翔、游學修、萬洛．隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）等來自台、港、泰國 演員，一舉拿下金馬影帝，也是自2019年大陸官方對金馬獎祭出封殺令後，首位大陸演員獲得金馬獎。

張志勇以「漂亮朋友」拿下金馬影帝，他因工作無法來台，該片導演耿軍代為上台領獎。

首度問鼎金馬即拿獎，張志勇感謝相識40年的導演耿軍，一路上給予自己信心，是自己的良師益友，讓他有勇氣在表演路上實現夢想，未來也會持續努力詮釋每一個角色。

雖是首度得獎，張志勇和金馬獎淵源頗深，10年前，導演耿軍曾以「錘子鐮刀都休息」獲得金獎最佳創作短片，張志勇在片中飾演「勇哥」一角，隔年導演王通的「吉日安葬」入圍 金馬最佳創作短片，他也在裡頭飾演村長老高，後來在金馬獎最佳影片「輕鬆＋快樂」中，張志勇在其中飾演「大勇」一角。

46歲的張志勇，拍過作品幾乎都有導演耿軍的影子，兩人也是超過40年交情的好友，耿軍提到在大陸東北的礦區長大，「當年我8歲，他6歲，我們就是一起玩耍的玩伴，他10歲時，撿到雷管，在好奇心的驅使下，因為想搞清楚裡頭有沒有炸藥，就這樣拿菜刀剁雷管，後來雷管爆炸，他的眼睛、手指都被炸了，還好基因好、體質好，他很快恢復，但也成了輕度殘疾人士。」表示張志勇領有殘疾證，可以免費進公園。