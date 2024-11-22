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關繼威苦等近40年重返金馬獎 下台前暖舉獲全場喝采

記者陳建嘉／台北即時報導
導演關家永(左起)、關繼威以及製片王慶出席金馬61記者會活動，暢談對於金馬獎的熱愛。圖／金馬執委會提供
導演關家永(左起)、關繼威以及製片王慶出席金馬61記者會活動，暢談對於金馬獎的熱愛。圖／金馬執委會提供

媽的多重宇宙」奧斯卡最佳男配角關繼威、導演關家永以及製片王慶來台出席金馬61活動，關繼威是第2度來金馬獎，「我1985年參加過金馬獎，當時很興奮能與大明星周潤發聊天，他的笑容非常溫暖，苦等了快40年，總算才獲得金馬獎邀請」。

關繼威表示：「每次來台灣都很開心，台灣人很棒，很有親切感，我在這邊拍過很多影劇，每次來都像是回家一樣。」他與另兩位夥伴這次擔任金馬大師課講座，他謙虛表示自己沒資格當講師，但後來轉換心態，「我想我也是學習者，只是與大家一起學習、一起分享」。關繼威回憶拍攝「媽的多重宇宙」時，由於自己與台灣頗有淵源，再加上「媽的多重宇宙」幕後團隊有不少台灣人，「我那時就說，如果有一天能一起到台灣，絕對會很特別，如今總算成真」。

關繼威從影多年，原本已經息影，沒想到卻在50歲獲得「媽的多重宇宙」邀約，「支持我走下去的是因為我真的很喜歡電影，同時也非常喜歡和影迷交流，我覺得這是非常愉快的經驗，因為我自己很喜歡看電影，也很喜歡影迷分享自己的看法。」關繼威下台前一刻還特地感謝翻譯，並表示每個團隊都有幕後英雄，他也格外感謝這次在活動上的翻譯，「他真的是很棒的翻譯」，毫無好萊塢大明星架子，充滿親和力，獲得全場喝采。

導演關家永的父母都是台灣人，一直都很期待能夠參加金馬獎，這次還特別帶著5歲兒子一起來，希望兒子能感受一下他祖父母的故鄉。而王慶已故的父親是台灣人，他則說下禮拜要滿40歲，這次回到父親出生長大的地方，十分有意義。

王慶更嘴甜補充，媽媽是美國人，但對華人文化比較感興趣，當初他帶媽媽參加奧斯卡獎，媽媽的情緒沒有太大起伏，沒想到這次說要來參加金馬獎，媽媽竟然興奮對他用中文直呼「哇！恭喜！恭喜！」比他拿奧斯卡獎還要開心。

製片王慶提到這次來金馬獎頒獎典禮，美國媽媽超開心。圖／金馬執委會提供
製片王慶提到這次來金馬獎頒獎典禮，美國媽媽超開心。圖／金馬執委會提供
關繼威難忘39年前來台灣參加金馬獎。圖／金馬執委會提供
關繼威難忘39年前來台灣參加金馬獎。圖／金馬執委會提供

奧斯卡獎 媽的多重宇宙 周潤發

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