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輾壓迪麗熱巴、趙露思 虞書欣登內娛女明星雜誌銷售第1

娛樂新聞組／即時報導
虞書欣登上《時尚COSMO》封面中，展現出不同魅力風情。(時尚COSMO微博)
虞書欣登上《時尚COSMO》封面中，展現出不同魅力風情。(時尚COSMO微博)

陸劇95花女星虞書欣，首次登上被視為中國五大刊時尚雜誌的《時尚COSMO》封面，就破了該女刊的銷售紀錄，開賣七個半小時躍居內娛女明星的雜誌銷售第一，消息一出，立馬上了熱搜。

中國五大刊《‌VOGUE服飾與美容》、‌‌《‌時尚芭莎》、‌《‌ELLE》、‌《‌時尚COSMO》‌‌、《‌嘉人》中，《時尚COSMO》封面被視為衡量明星身價的重要指標。

迪麗熱巴是2024年《‌時尚COSMO》‌‌開年刊封面，另一名95花頂流女星趙露思也在11月首先登上該雜誌封面，虞書欣首登封就拿下12月刊封面、也就是閉年刊，含金量似比11月份的趙露思高。

原本，女明星的雜誌銷售額榜首是迪麗熱巴《‌時尚芭莎》2024年9月號封面的1158萬元，虞書欣《‌時尚COSMO》‌‌閉年刊當晚21:35、開賣七個半小時就超過1159萬；趙露思的11月封面，則賣了580萬。

虞書欣在《時尚COSMO》中，時而冷艷，時而柔美，展現出不同的魅力風情，其中一張是身穿黑色大裸背禮服，頭綁俏麗馬尾的性感女郎裝扮，辣翻全網。閉年刊開賣當天三小時，銷量額破千萬元，引起各方矚目，雜誌方還盛讚虞書欣：「她永遠走向、擁有和成為自己。」粉絲更是樂壞了，紛紛留言說，「超越了熱巴成為頂流了」、「最好的生日禮物！ 虞書欣1218生日快樂！」

虞書欣登上《時尚COSMO》封面中，展現出不同魅力風情。(時尚COSMO微博)
虞書欣登上《時尚COSMO》封面中，展現出不同魅力風情。(時尚COSMO微博)

虞書欣2022年與王鶴棣主演仙俠劇《蒼蘭訣》一夕暴紅成頂流；但2023年與張凌赫合作的《雲之羽》口碑不如預期，今年初與許凱合演《祈今朝》也收視慘澹；幸好，近來虞書欣、丁禹兮主演古裝奇幻劇《永夜星河》收視狂飆，完勝同檔期由趙露思、劉宇寧主演的《珠簾玉幕》，虞書欣、丁禹兮兩人皆因戲漲粉破百萬；此劇在豆瓣還拿下7.6分。

虞書欣主演的「永夜星河」，劇情有創意。(取材自微博)
虞書欣主演的「永夜星河」，劇情有創意。(取材自微博)

趙露思 迪麗熱巴

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