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日版「小婦人」找來4新生代女星 將經典搬到現代

記者陳建嘉／即時報導
日劇「若草物語—戀愛姐妹與無法戀愛的我—」改編自經典名著「小婦人」。圖／friDay影音提供
日劇「若草物語—戀愛姐妹與無法戀愛的我—」改編自經典名著「小婦人」。圖／friDay影音提供

堀田真由、仁村紗和、長濱禰留與畑芽育聯合主演的秋季日劇「若草物語—戀愛姐妹與無法戀愛的我—」，改編自經典名著「小婦人」，將19世紀美國的四姊妹故事搬到令和時代的日本。該劇探討當代女性在愛情、事業與家庭間的抉擇。首集於日本TVer平台的播放次數已突破百萬，熱度持續攀升。

故事圍繞町田家四姊妹展開，堀田真由飾演的二姊涼是直率熱情的代表。堀田形容涼為「對任何事都全心投入、不掩飾情緒的人」，她坦言角色雖與自己有些相似，但涼更勇敢表達想法。堀田希望這部劇能鼓勵觀眾找到自己的方向，「原著中早已提及女性在婚姻、自立與社會地位上的思考，非常超前，希望這次改編能成為當代女性選擇自我道路的靈感來源。」

大姊惠由仁村紗和飾演，性格重視原則且樂於助人。仁村笑言，角色的理想主義和她有些不同，但惠的行動力讓她深有共鳴，「她總覺得『我必須做點什麼！』，這點很打動我。」四女芽則由畑芽育詮釋，劇中的她是家中老么，個性活潑，畑芽育提到，自己雖然有些害羞內向，但和角色有某些共通點。她還透露，身為長濱禰留的粉絲，在拍攝現場受到3位姊姊般的關照，讓她倍感安心。

至於飾演三女衿的長濱禰留，這個角色一開始就「神隱」，成為劇情亮點。長濱提到自己的個性實際上非常幽默，與大眾對她的印象形成反差。堀田真由也笑稱：「原以為她是文靜優雅的類型，沒想到私下竟然這麼搞笑！」

4位新生代演員共同詮釋町田家姊妹的羈絆與成長，透過細膩的演技傳遞角色的喜怒哀樂，為這部改編經典注入新的生命力。「若草物語—戀愛姐妹與無法戀愛的我—」將帶領觀眾感受姊妹情深，並反思現代女性如何在多元角色中找到屬於自己的路。

堀田真由在「若草物語」演出直率的二姊。圖／friDay影音提供
堀田真由在「若草物語」演出直率的二姊。圖／friDay影音提供
堀田真由在「若草物語」演出直率的二姊。圖／friDay影音提供
堀田真由在「若草物語」演出直率的二姊。圖／friDay影音提供
日劇「若草物語—戀愛姐妹與無法戀愛的我—」改編自經典名著「小婦人」。圖／friD...
日劇「若草物語—戀愛姐妹與無法戀愛的我—」改編自經典名著「小婦人」。圖／friDay影音提供

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