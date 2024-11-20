19歲就拿白玉蘭 關曉彤「小巷人家」獲好評

關曉彤在「小巷人家」裡的演技獲得肯定。（取材自微博）

大陸流量女星關曉彤在「小巷人家」裡的演技獲得肯定，不少網友甚至覺得她值得拿獎；其實關曉彤19歲就拿過白玉蘭最佳女配角。至於她在戲中搭檔王安宇，兩人飾演青梅竹馬戀人，CP感讓觀眾嗑翻，收視與口碑雙炸，網友笑稱要跟鹿晗 說對不起。

綜合媒體報導，童星出身的關曉彤，有人誇她靈氣十足，也有人質疑她的演技，但她始終堅持演藝夢想；2017年關曉彤憑藉在電視劇「好先生」中飾演彭佳禾一角，獲得第23屆上海電視節白玉蘭獎最佳女配角獎，當時她還沒滿20歲，成了白玉蘭獎史上最年輕的得獎者。如今的「小巷人家」，她的演技更獲觀眾讚賞。

戲中關曉彤與王安宇CP感太強，直接輾壓戲中范丞丞與盧昱曉扮演的另一對CP；不少網友誇說，高䠷的關曉彤在王安宇身邊竟充滿小女人氛圍，還有網友直接跟關曉彤交往7年的正牌男友鹿晗說對不起，「因為關曉彤跟王安宇比較配」，甚至還提出「不能宇鹿彤行嗎？」

至於早前鹿晗刪除在微博 為女友關曉彤宣傳「小巷人家」的貼文，引發網友熱議，微博甚至還以「鹿晗刪了宣傳關曉彤新劇微博」登上熱搜榜。