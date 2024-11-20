資源咖上陣？「白夜追兇 2」女法醫換成男法醫 被罵上熱搜

網紅出身的費啟鳴，演技受到質疑。（取材自微博）

中國懸疑推理網劇「白夜追兇」2017年首部開分破9，2024年劇集分數還維持在8.9高分；觀眾期待續集等了7年，「白夜追兇2」終於開播；但說好的原班人馬回歸，女法醫高亞楠卻被換成費啟鳴飾演的男法醫，觀眾罵翻天，費啟鳴近期頻繁霸屏，也被質疑是資質平平，資源逆天的關係戶、資源咖。

「白夜追兇2」更名為「白夜破曉」，由潘粵明、王龍正、梁緣領銜主演，費啟鳴、鄂靖文特別出演。

「白夜追兇」當年開播，飾演雙胞胎兄弟關宏峰和關宏宇的潘粵明直接翻身，戲內戲外都挽回口碑。第二部時雖然雖然潘粵明、王龍正等主演「老了」，演技還是在線的。

但「白夜1」裡，技術一流、人狠話不多，角色很有魅力的女法醫是高亞楠，續集出場一個電話的功夫，就被安排去休養了。新法醫上場，是費啟鳴飾演的郜君然，角色特徵是智商149、情商低、無組織無紀律，簡單來說就是傲嬌天才，但他的演出被指像隻無頭蒼蠅，不知在忙些什麼。

單純換人為什麼讓觀眾如此逆反的，有影評指出，這個換角除了影響劇集走向，更令觀眾感到不滿的是，「能不能換個演技好一點的人」。

網路評論指出，費啟鳴是網紅出身，他的演技在「白夜追兇2 」中格格不入，彷彿在拍綜藝，一開口就讓人出戲。綜合媒體報導，有關法醫換人的相關話題少說也有四、五個，大家紛紛質問劇方到底為什麼換掉高亞楠。