張艾嘉聯手劉奕兒飆戲 親吐沒生女兒是一生遺憾

電影「女兒的女兒」20日舉辦首映會，演員張艾嘉（中）、林嘉欣（右）、劉奕兒（左）片中飾演母女三人組。(中央社)

演員張艾嘉 和林嘉欣、劉奕兒在電影「女兒的女兒」飆戲演母女，動人劇情賺人熱淚，張艾嘉坦言沒有生女兒是她一生的遺憾，戲中再次感受到滿滿的母女情感。

電影「女兒的女兒」今天舉辦首映會，主演張艾嘉和林嘉欣、劉奕兒、周采詩和導演黃熙出席暢談拍戲甘苦。

電影中張艾嘉和林嘉欣、劉奕兒飾演母女三人組，張艾嘉分享和劉奕兒的第一場戲，「一切都很有默契，大家都很進入角色，我當時看到奕兒驚為天人，怎麼有人可以又帥又漂亮，我們第一場通電話的戲，就能感受到滿滿的情感。」

這次張艾嘉演出兩個女兒的媽很開心，她表示「沒有生女兒是我一生的遺憾。」而張艾嘉也以此角色角逐本屆金馬影后，入圍 11次影后的張艾嘉直言：「如果我有很大的得失心，可能走不了這麼久，得不得對我來講都沒關係，因為我愛我的工作。」

飾演女兒的劉奕兒在劇中是又帥氣、又霸氣的女同志 ，「導演給我的全部都是亮粉的叛逆眼妝，我真的眼睛都要張不開，晚上回家連鼻涕都是藍色的亮粉，但這就是角色，就是要這樣。」

劉奕兒在劇中和周采詩配對，周采詩也被劉奕兒「帥到」，坦言自己每一次跟劉奕兒的肢體接觸、言語交談都會讓她有心動的感覺，真的有愛上她。

劉奕兒也靠電影「女兒的女兒」中角色入圍最佳女配角獎，劉奕兒說：「其實這次比較放鬆，也不會帶去年的幸運物。」她表示，沒有準備感言也沒有得失心。

林嘉欣飾演的大女兒也被外界視為金馬大遺珠，她笑說：「其實這次能和大家一起演戲，就已經是最大的收穫。」戲外林嘉欣也是兩個女兒的母親，對於女兒的教育持開放態度，認為每個小孩都有屬於自己的路，會讓她們自由發展。