彭于晏憑什麼跳過抽籤？大陸電影台灣直接上映 內幕曝光

彭于晏、小辛在「狗陣」真摯動人的演出，征服各大國際影展。圖／海鵬提供

大陸電影配額抽籤於今日上午進行，爭取明年度唯十部陸片的在台上映機會。而由男神彭于晏主演的最新電影「狗陣」，則因榮獲今年坎城影展 「一種注目」最佳影片大獎，確認可直接跳過陸片配額抽籤在台上映，有望成為2025年首部在台上映的大陸電影。

「狗陣」是大陸導演管虎的新作，並由台灣男星彭于晏領銜主演，講述北京奧運 開幕前夕，剛出獄的二郎（彭于晏 飾）與一隻流浪狗相遇、踏上一場心靈救贖之旅的故事。彭于晏在片中頂著俐落光頭，沉默寡言、壓抑堅定，造型及演出均極具顛覆性，連權威影媒「銀幕」（Screen Daily）都稱讚「彭于晏令人印象深刻」。該片除獲坎城影展「一種注目」最佳影片大獎，狗明星「小辛」也獲狗狗金棕櫚獎評審團大獎。

管虎繼「老炮兒」、「八佰」等賣座鉅片後，在今年交出新作「狗陣」，將鏡頭對準大陸西北小鎮，透過實力派男神彭于晏與天才狗明星「小辛」連袂演出，踏上互相救贖的旅程。彭于晏認為片中黑狗就是二郎人生的鏡子，他們都在尋找生命的出路，坦言演出「狗陣」是他「人生中難得的體驗」。導演管虎大讚彭于晏「身上有一種單純的動物性，非常難得」，因此找他演出「二郎」。