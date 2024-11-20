李敏鎬顏值回春終於不腫了 攜手孔曉振新劇Netflix定檔
Netflix今日宣布，首部以太空為背景的浪漫影集「問問星星吧」（When the Stars Gossip）由李敏鎬、孔曉振、吳正世領銜主演，連結太空與地球，加上絢麗的視覺特效，「問問星星吧」將重新定義韓劇的浪漫類型。李敏鎬多次被拍到臉發福，這次劇照曝光，再度恢復盛世美顏。
該劇由「雖然是精神病但沒關係」、「嫉妒的化身」知名編劇徐淑香執筆、導演朴信雨執導，「問問星星吧」帶觀眾探索全新的世界——浩瀚太空，將講述一段融合星際冒險與真摯愛情的故事。李敏鎬飾演Gong Ryong，一位婦產科醫生轉而變成一位星際旅行者，身上背負著一項神秘任務。他將以一位神秘嘉賓的身份登上太空站，展開一段神秘、刺激的旅程。
孔曉振飾演指揮官Eve Kim，是一位一絲不苟的完美主義者，領導著自己的首次太空任務。不過，隨著挑戰升級，突發的狀況愈來愈多，她的專業精神面臨全新考驗。吳正世飾演Kang Kang-su，一位熱衷於刺激研究的科學家，他以研究果蠅為由，試圖逃離平凡的生活。韓知㒚則飾演Choi Go-eun，MZ集團的繼承人，有獨立個性，同時也是Gong Ryong的女友。「問問星星吧」2025年1月4日於Netflix上架首播。
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