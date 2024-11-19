南韓最強編劇慧眼相中金泰梨 最愛湯唯「神秘感」

韓國編劇丁瑞慶是很多韓劇及電影的重要編劇，尤其擅長女性角色的描寫。圖／金馬執委會提供

南韓 知名編劇丁瑞慶是讓金泰梨以「下女的誘惑」大紅推手，她昨現身金馬影展，分享當時面試300人都未果，最後金泰梨來試鏡，堅定又渴望的眼神讓她一試就上，宛如最夯影集「影后」史艾瑪翻版。丁瑞慶和南韓打大導朴贊郁長期合作，代表作有「下女的誘惑」、「分手的決心」、韓劇 「小女子」等，非常擅長描寫女性角色。

她分享在創作過程，會和朴贊郁在一個房間共用主機，兩台改稿機，都可以看到彼此更改的部分。她坦言作品中的女人都是「瘋女人」，但也讓女演員更具魅力，目前正在寫的新劇女主角是全智賢，可以期待飾演外交官的她，到時候會多瘋狂。

丁瑞慶的「下女的誘惑」需要女僕一角，面試300人都沒對眼，金泰梨當時還是新人，也是最後一位試鏡者，丁瑞慶抱著就試試心情，沒想到立刻被金泰梨的演技還有眼神征服，確定就由她演出，看到她現在大紅大紫，她謙虛說：「她的演技真的很好，不是我的功勞。」

丁瑞慶也坦言因為太喜歡湯唯 ，因此「分手的決心」要求一定要求她演出，她形容湯唯有種神秘感，「看她不講話坐在那，給人的情緒跟感情很豐富，湯唯飾演的角色，沒有台詞純靠演出表現，反而給予更多，透過大銀幕光看到她的樣貌就會想了解她。」