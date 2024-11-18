趙露思暖心姊妹、心機對手…「珠簾玉幕」捧紅這兩個美女配角

飾演越雲岫的尚新月，外型甜美可人。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思 、劉宇寧主演的古裝劇「珠簾玉幕」正在熱播，該劇不光讓女一趙露思人氣飆升，她的好姐妹「越雲岫」、心機對手「崔十九」也獲得不少關注，尤其是兩人的高顏值，絲毫不輸趙露思，引起話題。

劇中，越雲岫一路陪伴趙露思飾演的端午 ，歷經和至親好友的生離死別、創業失敗、感情失意，在端午最失意的時候，越雲岫安慰她，「妳現在身邊有我，妳想去哪，我都一直在」，姐妹情深感動不少觀眾。

據悉，飾演越雲岫的尚新月長相甜美清新，今年23歲的她，畢業於上海戲劇學院播音與主持系。去年，她曾在迪麗熱巴 、龔俊主演的古裝劇「安樂傳」中飾演迪麗熱巴的左右手，將安樂寨軍師「苑琴」的聰慧及冷靜演繹得入木三分，頗受好評。

除了越雲岫，「珠簾玉幕」還有一個十分搶眼的女配角，那就是女扮男裝的「崔十九」。

崔十九在劇中原是富商崔家的嫡女，為了撐起家業女扮男裝自稱「十九郎」，她和趙露思從一開始的互相敵視，到後來的彼此救贖，劇情發展相當曲折。