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趙露思暖心姊妹、心機對手 「珠簾玉幕」捧紅兩個美女配角

轉世喇嘛在美慶18歲生日 兼坐床典禮

趙露思暖心姊妹、心機對手…「珠簾玉幕」捧紅這兩個美女配角

娛樂新聞組／即時報導
飾演越雲岫的尚新月，外型甜美可人。(取材自微博)
飾演越雲岫的尚新月，外型甜美可人。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思、劉宇寧主演的古裝劇「珠簾玉幕」正在熱播，該劇不光讓女一趙露思人氣飆升，她的好姐妹「越雲岫」、心機對手「崔十九」也獲得不少關注，尤其是兩人的高顏值，絲毫不輸趙露思，引起話題。

劇中，越雲岫一路陪伴趙露思飾演的端午，歷經和至親好友的生離死別、創業失敗、感情失意，在端午最失意的時候，越雲岫安慰她，「妳現在身邊有我，妳想去哪，我都一直在」，姐妹情深感動不少觀眾。

據悉，飾演越雲岫的尚新月長相甜美清新，今年23歲的她，畢業於上海戲劇學院播音與主持系。去年，她曾在迪麗熱巴、龔俊主演的古裝劇「安樂傳」中飾演迪麗熱巴的左右手，將安樂寨軍師「苑琴」的聰慧及冷靜演繹得入木三分，頗受好評。

除了越雲岫，「珠簾玉幕」還有一個十分搶眼的女配角，那就是女扮男裝的「崔十九」。

崔十九在劇中原是富商崔家的嫡女，為了撐起家業女扮男裝自稱「十九郎」，她和趙露思從一開始的互相敵視，到後來的彼此救贖，劇情發展相當曲折。

據了解，崔十九是由謝可寅扮演，27歲的她是歌手出身，曾參加選秀節目「青春有你」第二季，2022年才開始參與戲劇演出，在秦昊、聶遠「親愛的小孩」、黃景瑜「雪迷宮」都有露臉。這次她在「珠簾玉幕」中，與趙露思的幾場對手戲，演技到位，而她「男裝英挺、女裝妖豔」的外型，也吸引不少關注。

謝可寅扮演的崔十九相當搶眼。(取材自微博)
謝可寅扮演的崔十九相當搶眼。(取材自微博)

趙露思 迪麗熱巴 端午

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